Azize verliest 2 vingers én haar inkomen

Een ongeluk komt nooit alleen. Bij een ongeval loop je niet alleen lichamelijk letsel op, ook mentaal krijg je een deuk. Zeker als je werkgever niet meewerkt. Azize weet er alles van. Zij raakte twee vingers kwijt in een uienverwerkingsfabriek.

Azize maakt in een fabriek uien schoon, die vervolgens in stukjes worden gehakt en voorverpakt worden doorverkocht. Niet het fijnste werk, maar Azize doet het met liefde. Thuis zitten er tenslotte drie kinderen die eten, kleding en schoolspullen nodig hebben. Azize er trots op dat ze als alleenstaande moeder het gezin draaiende kan houden.

Vingers in mootjes

Bij het schoonmaken van de machine aan het eind van de werkdag blijft één uienschil in de machine vastzitten. Azize probeert die met haar hand te verwijderen. Juist op dat moment komt de machine onverwachts weer op gang. De vingers van Azize worden in de machine getrokken en in mootjes gehakt. Ze schreeuwt en valt direct flauw.

Felle fantoompijn

In het ziekenhuis blijkt dat er weinig is dat de artsen kunnen doen. Haar hand wordt verbonden en na een nachtje in het ziekenhuis wordt ze weer naar huis gestuurd. Azize is nu niet alleen twee vingers kwijt, maar ze voelt ook een continue felle pijn die via haar hand en arm tot in haar schouder doortrekt. En haar werkgever? Die laat niets van zich horen.

Eigen schuld dikke bult

Azize kan niet meer werken en komt in de ziektewet. Het gezin zakt terug naar zeventig procent van haar inkomen. Behalve haar fysieke pijn levert de situatie haar zo veel stress op, dat ze niet meer weet waar ze het moet zoeken. Als ik haar aan de lijn krijg, laat ik haar eerst haar verhaal vertellen. Daarna vertel ik haar dat dit ongeluk nooit als haar eigen schuld kan worden gezien en dat haar werkgever zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ik ga voor haar aan de slag.

Van kastje naar muur

Als ik contact zoek met de werkgever in de fabriek, blijkt het moeilijk om de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Iedereen schuift de verantwoordelijkheid af en het lijkt alsof ze het vooral een probleem van Azize vinden waar zij niets mee te maken hebben. Maar de wetgeving is duidelijk: de werkgever is aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden of dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Uiteindelijk blijkt de verzekeraar van de fabriek het juiste loket te zijn om dit af te handelen. Deze erkent terecht dat de werkgever wel degelijk verantwoordelijk is.

Dubbele vergoeding

Na veel heen en weer te hebben gecorrespondeerd, blijkt de verzekeraar dan ook bereid de schade te vergoeden: smartengeld en een vergoeding voor het geleden verlies van haar arbeidsvermogen. Zo goed en zo kwaad als het gaat is Azize na anderhalf jaar weer aan het werk. In een supermarkt. En inderdaad, niet meer in die uienfabriek.

Arthur van Eelen

Senior jurist personenschade bij DAS

Heb je een juridische zorg? Dan wil je snel een oplossing. Bonje met de buren, onverwacht ontslagen worden, een heftig auto-ongeluk, een welverdiende vakantie die in duigen valt. Het kan je zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk onderstaande links:

Hulp bij letselschade

Soorten letselschade

Stel je juridische vraag