‘We maken het extra spannend met seksspeeltjes’

“Mijn vriendinnen en ik zagen de EasyToys Adventskalender voorbijkomen en ik zei gelijk dat het me grappig leek om dat uit te proberen met mijn verloofde. Mijn vriendinnen aarzelden nog een beetje, maar ik riep tegen mijn partner: ‘Maak je agenda maar vrij schat!’ Hij vond het ook meteen een leuk concept, met al die vakjes vol speeltjes. Mijn vriendinnen waren licht jaloers toen ik de box eenmaal binnen had, want het zag er allemaal zo luxe uit en hij was groter dan verwacht!

We wilden ons vooral laten verrassen. Er zit een boekje in de box waarin je alles kunt lezen over de inhoud en hoe het werkt, maar daar hebben wij dus bewust niet in gekeken. We begonnen gewoon keurig bij vakje 1 en merkten dat het rustig wordt opgebouwd. Meestal brachten we meteen in de praktijk wat we uitpakten, maar soms kozen we ervoor om iets te bewaren. Sommige producten zijn bijvoorbeeld perfect voor een romantische avond, dus leuk om daar dan iets speciaals van te maken.”

Moment suprême

“Het werd met de dag leuker om iets uit te pakken. Mijn verloofde en ik gebruiken vaker speeltjes, dus wij kenden alles al wel. Maar er zaten zeker dingen bij die wij niet meer in huis hadden of gewoon nog niet eerder hadden uitgeprobeerd. Als je nog geen ervaring hebt, is dit pakket helemaal uitdagend. Maar goed te doen, zeker niet té. Alles is van superkwaliteit en heel mooi.

Nog een groot voordeel van alles wat je ‘aan’ moet zetten: het is allemaal oplaadbaar! Vaak is er net weer eens een batterij leeg op het moment suprême en heb je geen nieuwe in huis. Nu heb je genoeg kabeltjes om op te laden.”

Verkeerde tube

“Het mooiste uit de box vind ik de ‘black cuffs’: zwarte bandages die je om je benen kunt doen. Die zien er zo sjiek en ladylike uit, heel anders dan een stuk touw. En met de koppeltoy zijn wij ook blij verrast, want die zorgde ervoor dat we echt even samen op zoek moesten naar wat je er allemaal mee kunt doen. Leuk! Je ziet dat er over alles goed is nagedacht, want er zit zelfs een mooie toybag in om je spullen in te bewaren. Normaal ligt bij ons alles los in het nachtkastje.”

Het ging overigens nog bijna mis voordat we dat opbergtasje in gebruik hadden genomen. Ik wilde een keer glijmiddel pakken, maar intussen hadden we meerdere tubes liggen en had ik de toycleaner te pakken. Gelukkig had ik het net op tijd door!”

Heel open

“Mijn partner en ik zijn altijd heel open naar elkaar en het gebruiken van seksspeeltjes is in onze relatie dus nooit een moeilijk gespreksonderwerp. De box vol cadeaus maakte het wel weer extra leuk om op ontdekkingsreis te gaan. Ook zat er voor allebei genoeg te spelen in.

Wij hebben veel lol van onze nieuwe lading sekstoys. Als je wat spanning in je relatie wilt brengen en misschien niet precies weet waar je op speeltjesgebied moet beginnen, is dit een dikke aanrader!”

