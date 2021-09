Maak je huis klaar voor het najaar

Hoewel we afgelopen zomer niet zijn overladen met zon, hopen we dat het najaar ons nog gaat verrassen met heerlijke nazomerse zonnestralen. Een fijn najaarszonnetje wordt dus met open armen ontvangen. Toch kan juist dit zonlicht behoorlijk storend zijn. De zon staat in het najaar een stuk lager dan in de zomer. Dit kan voor vervelende lichtinval zorgen op bijvoorbeeld je beeldscherm.

Om de laagstaande zon te weren, is goede raambekleding een must. Jaloezieën zijn hier bijvoorbeeld de perfecte oplossing voor. Dankzij de lamellen bepaal je supermakkelijk de gewenste hoeveelheid lichtinval en privacy. Een extra warme look krijg je door jaloezieën te combineren met prachtige velours overgordijnen.

Tijd voor een schoonmaakbeurt

De een doet niks liever, de ander probeert het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ook in het najaar zullen we eraan moeten geloven: de grote schoonmaak. Daar waar we in de zomer veel buiten leven, zijn we in het najaar weer wat vaker binnen. Bovendien schieten schoonmaakklusjes er gauw bij in tijdens een zomervakantie vol leuke uitstapjes.

Allereerst is het verstandig om even goed op te ruimen. Daarna is het tijd voor het schoonmaken en andere klusjes beginnen. Denk hierbij aan het ontluchten van de verwarming, het uitwassen van de kussentjes en vergeet vooral de raamdecoratie niet. Die maak je het beste schoon met een plumeau of zuig het stof eraf met de zachte borstel van je stofzuiger.

Eerder donker: kies de juiste raamdecoratie

In het najaar merken we al snel dat het eerder donker begint te worden, waardoor er ’s avonds eerder inkijk ontstaat. Een minder fijne bijkomstigheid als je erg op je privacy bent gesteld. Voor diegene die overdag willen genieten van zoveel mogelijk daglicht en ’s avonds van optimale privacy, zijn voiles in combinatie met semi-transparante overgordijnen perfect. In de slaapkamer bieden verduisterende gordijnen de ideale uitkomst. Zo hoef jij je nergens zorgen om te maken.