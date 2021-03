Een abonnement op 5000 tijdschriften duur? Zo niet!

De Netflix voor tijdschriften. Zo noemen gebruikers van Readly de app die hen toegang biedt tot maar liefst meer dan 5000 nationale en internationale kranten en magazines.

En laten we maar gelijk over de prijs beginnen, want een abonnement op meer dan 5000 magazines zal wel vreselijk duur zijn. Nou, niet dus. Voor 9,99 euro per maand heb je op je smartphone, tablet of pc onbeperkt toegang tot een compleet nieuwe leeswereld.

Ook puzzelen kan

Even ontspannen op de bank of straks in het lentezonnetje in de tuin en met één handeling heb je titels als Vogue, Happinez, Mens’s Health, Woman’s Health, Quote en Foodies voor je ogen. En ook de puzzels van de tijdschriften en kranten zijn gewoon te maken. De teksten passen zich aan aan het device waar je op leest, dus de artikelen zijn altijd goed te lezen.

Het leuke is ook dat je het abonnement met anderen kunt delen. Dus wanneer jij even - stiekem natuurlijk – smult van de laatste roddels in Weekend of Party, kunnen jouw gezinsleden zich verdiepen in National Geographic kids of Quest Junior.

Iedere gebruiker ontvangt namelijk onbeperkt toegang voor maximaal vijf apparaten. En niet alleen nieuwe uitgaven van magazines en kranten zijn beschikbaar, maar ook oude edities. Hierdoor kan iedereen z’n eigen persoonlijke archief opbouwen zonder papierverspilling. Stel dat we straks weer op vakantie kunnen, dan is dit natuurlijk heerlijk! Geen gezeul en toch onbeperkt lezen.

Omdat de app dus ook toegankelijk is voor je kinderen, is er een mogelijkheid een pincode in te stellen voor bepaalde magazines. Tevens kun je kranten en tijdschriften die jij leest voor anderen verborgen houden.

Handige zoekfunctie

Superhandig is de zoekfunctie in de app. Je typt bijvoorbeeld het woord ‘zomerkleding’ in. Dan krijg je direct alle magazines te zien waar dat woord instaat. En heb je een artikel dat je vaker wilt lezen, over bijvoorbeeld een lekker recept, dan sla je dat op in je favorieten zodat je het makkelijk terug kunt vinden.

Als 2020 ons iets heeft geleerd, is dat we behoefte hebben aan betrouwbare content. Niet het vlugge nieuws op vage websites en social media waarvan je niet weet of het fake is of niet. Kranten en tijdschriften worden over het algemeen gewaardeerd als betrouwbare nieuwsbronnen.

Readly is daar natuurlijk perfect op ingesprongen. Of je nu iets over mode, tech, gadets, reizen, nieuws of koken wil lezen; over werkelijk alles is er in de app wel een artikel of tijdschrift te vinden.

Inmiddels bladeren al velen gretig dagelijks door de app en al die lezers waarderen Readly erg hoog. In de appstore heeft deze app dan ook vijf sterren.

Je kunt Readly natuurlijk altijd even proberen. De eerste maand is nu nog gratis ook.