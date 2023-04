Inspiratie nodig voor het ontbijt? 3 lekkere en plantaardige opties!

Maar liefst 43 procent van de consumenten eet deels plantaardig, blijkt uit onderzoek van Campina. Het zuivelmerk heeft drie plantaardige drinks geïntroduceerd: haverdrink, sojadrink en barista haverdrink. Daarmee maak je allerlei fijne ontbijtrecepten.

Kleurige powersmoothie (2 personen)

Ingrediënten

100 ml sinaasappelsap

100 g mangoblokjes

100 ml Campina Plantaardig Sojadrink

100 g gegaarde bieten

150 ml granaatappelsap

3 bloedsinaasappels

Gepofte quinoa

Bereidingswijze

Mix in een blender het sinaasappelsap met de mango en de sojadrink tot een gladde massa. Houd apart. Maak de blender schoon en mix nu de gegaarde bieten met het granaatappelsap en twee bloedsinaasappels ook tot een glad geheel. Giet beide sappen vanuit aparte schenkkannen tegelijk in een glas, zodat er een tweedeling ontstaat. Garneer de powersmoothie met de overgebleven bloedsinaasappel, in plakjes gesneden, en de gepofte quinoa.

Heerlijke havermoutbowl (1 persoon)

Ingrediënten

½ banaan

100 ml Campina Plantaardig Haverdrink

100 g havermout

10 g chai vanille

Blauwe bessen

Walnoten

1 el 100% pindakaas

1 tl chiazaad

Bereidingswijze

Breng de haverdrink samen met de chai en de geprakte banaan aan de kook. Voeg wanneer het kookt de havermout toe en laat het geheel wellen voor circa 15 minuten. Garneer het havermout-banaanmengsel met blauwe bessen, gehakte walnoten, pindakaas en chiazaad en je hebt een heerlijke bowl.

Snelle bananenpannenkoekjes (1 persoon)

Ingrediënten

1 mandarijn

2 eieren

1 banaan

1 tl bakpoeder

40 g bloem

50 ml Campina Plantaardig Haverdrink

50 g havermout

Margarine

Agavesiroop

Bereidingswijze

Prak de banaan en meng met twee eieren tot een gladde massa. Meng de bakpoeder met de bloem apart en voeg daarna toe aan het banaan-eimengsel. Schenk de melk erbij en voeg de havermout toe. Meng het geheel goed door elkaar. Verhit een klontje margarine in een pan en schep met een pollepel kleine pannenkoeken in de pan. Ontdoe de mandarijn van zijn schil en snijd in plakjes. Maak een stapeltje bananenpannenkoekjes op een bord, garneer met de mandarijn en schenk de agavesiroop erover.

De plantaardige drinks van Campina zijn allemaal verrijkt met belangrijke voedingsstoffen, zoals calcium en de vitaminen B2, B12 en D. De sojadrink is rijk aan eiwit en aan de haverdrink is een extra erwteneiwit toegevoegd. Kijk hier voor meer informatie.