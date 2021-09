Leren ontspannen: zo doe je dat

Alles doen wat je moet doen en aan het eind van de dag ook nog eens een ontspannen gevoel hebben: lukt jou dat niet altijd? Je bent niet de enige! Een dagelijkse balans vinden tussen inspanning en ontspanning is lastig, maar wel goed voor lichaam en geest.

Voor de een is ontspannen een boek lezen, voor de ander bijkletsen met vriendinnen, series kijken of sporten. Het hangt er ook vanaf waar de ontspanning het hardst nodig is: bij fysieke vermoeidheid helpt even niksen, bij mentale vermoeidheid beweging, muziek luisteren en voldoende slaap.

4 tips:

● Begin de dag met een ochtendritueel: altijd op dezelfde tijd opstaan of een meditatieoefening doen, zorgt ervoor dat je meer ontspannen begint aan de dag.

● Multitasken? Geen goed idee! Multitaskers werken langzamer en slordiger. En het continu schakelen, maakt vermoeid. Gebruik de Pomodorotechniek om efficiënter en meer ontspannen te werken: zet de timer op 25 minuten en werk ongestoord aan één taak. Neem 5 minuten pauze en begin aan de volgende taak.

● Prima om af en toe een avondje te netflixen, maar dat neemt niet altijd de spanning in je lijf weg. Wees je daar bewust van en wissel tv-kijken af met activiteiten zonder prikkels, zoals een wandeling.

● Ga van FOMO naar JOMO! Een druk sociaal leven is leuk, maar niet als je nooit tijd hebt voor jezelf. Probeer je ‘Fear Of Missing Out’ - het gevoel dat je niks wilt missen - om te buigen naar ‘Joy Of Missing Out’. Ofwel: beter met je tijd omgaan door bewuster na te denken over waarin je energie wilt steken, en waarin niet.

