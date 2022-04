Deze gids biedt overzicht in het doolhof van 2 miljard websites

Van die ontelbare websites die al online staan en er dagelijks bijkomen, gebruik je er natuurlijk maar een fractie. Kadaza heeft onderzoek gedaan naar de meest gebruikte websites en heeft deze gerangschikt. Dit alles vormt de ideale startpagina voor webgebruikers. In feite is Kadaza een uitgebreide website-encyclopedie, die je ook nog eens heel gemakkelijk kunt personaliseren.

Overspoeld met informatie

Met Kadaza heb je altijd je favoriete websites bij de hand. Zoekmachines kunnen natuurlijk prima zoekresultaten leveren voor specifieke zoekopdrachten, maar bieden weinig context en overzicht per thema of onderwerp. Bij Kadaza staat daarom de ‘human touch’ centraal. Door middel van een uitgebreid en doorlopend onderzoek worden de meest gebruikte websites handmatig geselecteerd. Door deze populaire websites vervolgens te sorteren en te organiseren per onderwerp ontstaat er een handig en praktisch overzicht voor internetgebruikers.

Ongekende groei

De groei van het aantal websites op het wereldwijde web is ongekend. Moet je bedenken dat de eerste site in augustus 1991 online stond. Zo lang geleden is dat nou ook weer niet. En nu zitten we dus al op ongeveer 2 miljard sites. Ondertussen blijft het internet in hoog tempo doorgroeien en worden er elke dag nieuwe apps en websites gelanceerd.

Kadaza biedt een uitweg in dit doolhof. Niet voor niets presenteert de site zich als ‘visuele startpagina en webgids’. Hier zijn de populairste en bekendste sites verdeeld in kleurige thema’s. Gebruikers kunnen ook eenvoudig hun favoriete websites toevoegen. Je kunt de homepage bovendien voorzien van een mooie achtergrondfoto. Er is een breed assortiment aan foto’s waaruit je kunt kiezen en Kadaza vult het aanbod ook steeds aan.

Wereldwijd netwerk

De eerste versie van Kadaza werd in 2008 geïntroduceerd. Na de succesvolle lancering van Kadaza in verschillende landen, kwamen er veel enthousiaste reacties uit de hele wereld. Dit heeft geleid tot een wereldwijd netwerk van Kadaza-fans, die een bijdrage leveren aan de selectie van de inhoud en de vertaling van Kadaza. De site is inmiddels beschikbaar in tientallen landen. De lokale versies zijn voor elk land volledig aangepast, inclusief de taal en de inhoud. Benieuwd naar de meest bezochte websites in andere landen, zoals Frankrijk en Italië? Je kunt heel eenvoudig de meest populaire sites in bijna 60 landen raadplegen.

Overzichtelijk

De site van Kadaza is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Al je favoriete sites zijn eenvoudig te vinden door het gebruik van verschillende kleuren en de onderverdeling in thema’s. En naast je persoonlijke keuzes krijg je als gebruiker elke dag een duidelijk en actueel overzicht van de beste sites op het internet. Het maakt van Kadaza een uitgebreide internetgids die ideaal is voor mensen die van eenvoud en overzicht houden.

Kadaza is volledig gratis en je kunt de site zelf instellen als startpagina, zodat Kadaza automatisch als eerste opstart als je begint met browsen op internet. Je kunt de site ook gebruiken op je smartphone of tablet.

Tenslotte even een weetje: wist je dat de gemiddelde internetgebruiker wereldwijd elke dag 6 uur en 43 minuten online is? Zes uur en drieënveertig minuten! Zou dat misschien komen doordat we door de brij van alle informatie niet zo snel meer kunnen vinden wat we zoeken…?

Voor meer overzicht in je onlineleven: ga naar kadaza.nl. Op kadaza.nl/instellen staan stap-voor-stap instructies voor het wijzigen van de ingestelde startpagina in veelgebruikte browsers, zoals Chrome en Safari. Je kunt Kadaza ook als app downloaden in de Google Play Store of toevoegen als webapp op het beginscherm van je iPhone of iPad.