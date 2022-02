Alarmerend: 1 op de 13 kinderen in Nederland leeft in armoede

Armoede is een wereldwijd probleem, ook in een welvarend land als Nederland. De cijfers van het CBS liegen er niet om: 1 op de 13 kinderen groeide in 2020 op in een gezin met geldproblemen. Deze huishoudens hebben een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het gaat hier relatief vaak over kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen uit huishoudens met een migratieachtergrond. De lage-inkomensgrens lag volgens het CBS in 2020 op 1100 euro netto voor een alleenstaande. Ruim 95.000 gezinnen moesten vier jaar of langer rondkomen van een laag inkomen.

Armoede in Nederland

“Er rust een taboe op armoede in Nederland”, aldus Marjolein Weidema, projectmedewerker bij het binnenlandprogramma van Save the Children. “Er wordt snel gezegd: in Nederland kun je niet arm zijn. Dat kan dus wél. Gemiddeld telt elke schoolklas twee kinderen die in armoede leven. Er wordt vaak gedacht dat je niet arm kunt zijn als je werk hebt, maar er zijn genoeg situaties waarin beide ouders werken en ze alsnog niet kunnen rondkomen.”

De gevolgen van armoede zijn groot, al helemaal voor kinderen. Ze groeien op in slechte omstandigheden waarbij er vaak niet aan basisbehoeftes voldaan kan worden. Er is dan bijvoorbeeld te weinig geld voor gezonde en voldoende voeding, nieuwe kleding of verwarming in huis. Armoede heeft niet alleen invloed op de woonsituatie en gezondheid, maar heeft ook sociale gevolgen. Denk hierbij aan schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid of depressie.

Geen cadeau voor kinderfeestje

Weidema: “We zien dat kinderen uit gezinnen met geldproblemen zich vaak buitengesloten voelen. Sommige kinderen durven bijvoorbeeld niet naar een verjaardagsfeestje omdat ze geen cadeau kunnen kopen of doen alsof ze ziek zijn als klasgenoten voorstellen om naar de bioscoop te gaan. Er is vaak ook geen geld voor een laptop of telefoon. Als al je klasgenoten vooral communiceren via social media en WhatsApp, dan ben je als kind al snel sociaal geïsoleerd.”

Regeerakkoord in kindertaal

Save the Children wil kinderen die in Nederland opgroeien in armoede een stem geven. “Dat is hun recht", aldus Weidema. “De overheid is, zoals beschreven staat in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, verplicht om kinderen te consulteren bij het ontwikkelen van beleid. Het gaat immers om thema’s die kinderen direct raken. Ze hebben het recht om hun mening te geven en moeten toegang krijgen tot de informatie die nodig is om een mening te vormen.”

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om zich te verdiepen in belangrijke maatschappelijke thema’s, probeert Save the Children de politiek toegankelijker te maken. Zo is er een versie van het regeerakkoord gemaakt die leesbaar en begrijpelijk is voor kinderen. “Als je kinderen wil betrekken bij het lokale politieke beleid, zal dat beleid eerst voor hen toegankelijk moeten worden gemaakt”, aldus Weidema. “De tweede stap is om kinderen aan het woord te laten over dat beleid.” Het regeerakkoord in kindertaal is geschreven door kinderboekenschrijver Rindert Kromhout en is te vinden op de website van Save the Children.

Taboe op armoede doorbreken

Save the Children heeft het programma Speaking Minds in het leven geroepen om jongeren te laten meedenken en beslissen bij lokaal gemeentelijk beleid. Op die manier kunnen hun behoeften beter in kaart worden gebracht en kan er daadwerkelijk iets aan de problemen worden gedaan. Uit het Speaking Minds-programma blijkt onder meer dat kinderen het taboe op armoede willen doorbreken, meer aandacht willen voor mensen die zich geen gezonde voeding kunnen veroorloven en behoefte hebben aan structurele financiële educatie.

Wat je zelf kunt doen om mensen met geldproblemen te steunen? Weidema: “Kijk niet weg van armoede. Maak het onderwerp bespreekbaar. Als je het idee hebt dat iemand geldproblemen heeft, probeer dan regelmatig te kijken hoe het met diegene gaat of bied een luisterend oor. Met een klein gebaar kun je een groot verschil maken.”