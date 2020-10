‘Een bekkenbodemmatje zag ik niet zitten’

“Na iedere zwangerschap - ik heb zes kinderen - had ik ongewenst urineverlies. Ik maakte mij geen zorgen, want na een tijdje stopte het ook gewoon weer. Tot dat op een gegeven moment niet het geval was. In 2012 vond ik dat er toch eens naar gekeken moest worden. Ik woon net over de grens en hier lig je al snel op de operatietafel. Als ik wilde, kon ik een bekkenbodemmatje krijgen. Dat is een kunststof implantaat dat wordt gebruikt om verzakkingen in de bekkenbodem te behandelen. Dat zag ik niet zitten.”

Blaas legen

“Op een forum vond ik verschillende tips en tricks. De bekkenbodem aanknijpen en weer loslaten en genoeg drinken bijvoorbeeld. Voorheen wist ik niet dat er een juiste en een foute manier was om naar het toilet te gaan, maar door goed rechtop te zitten en een beetje heen en weer te swingen, leeg je de blaas volledig en is de kans op een ongelukje kleiner. Het urineverlies is er niet door opgehouden, maar wel minder geworden.”

Niets is gek

“Het is prima zo. Dit hoort bij mij en het beperkt mij op geen enkele manier. Het is niet dat ik op feestjes roep: ‘Oh, laten we het eens over incontinentie hebben!’ Maar schamen doe ik mij ook niet. Absoluut niet zelfs. Doordat ik er open over ben, merk ik dat mensen in mijn omgeving dat ook kunnen zijn. Het is het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn kinderen. We kunnen het overal over hebben, niets is gek.”

Gewoon doen!

