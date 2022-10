Geef je weerstand een boost

Een goede weerstand is, zeker in de herfst en winter, heel belangrijk. “We weten allemaal wat het betekent als de ‘R’ weer in de maand zit”, zegt Steffi Haazen, voedingskundige en expert in de app Mijn Leefstijlcoach van AH. “Als het kouder en natter is buiten, wordt je weerstand wat meer uitgedaagd. Als je dan niet de juiste vitaminen binnenkrijgt, ben je kwetsbaarder voor virussen en infecties.”

Welke vitaminen hebben we nodig voor een goede weerstand?

“Vitamine A en C maar ook vitamine D is belangrijk, dat wijzen steeds meer onderzoeken uit. Vitamine D haal je vooral uit zonlicht, vitamine A en vitamine C kun je uit je voeding halen. Denk aan aardappelen (C) en wortels (A). Zorg dat je plantaardig en vezelrijk voedsel eet om je darmbacteriën gezond te houden. Van gefermenteerde producten, zoals yoghurt en zuurkool, worden je darmen blij. En als je darmen blij zijn, is dat goed voor de weerstand.”

Is het nodig om supplementen te slikken?

“Als je gezond en gevarieerd eet, krijg je alle vitaminen binnen die je nodig hebt. De aanbevolen hoeveelheid vitamine C per dag is volgens het Voedingscentrum 75mg, dit geldt voor iedereen vanaf 14 jaar. Voor vitamine D adviseert het Voedingscentrum een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 10mg en boven de 70 jaar 20mg. Tussen mei en oktober maakt je lichaam voldoende vitamine D aan als je dagelijks tussen 11.00 en 15.00 uur minimaal 15 tot 30 minuten in de zon bent. Daarbij moeten wel handen, armen, hals en gezicht onbedekt zijn. Niet iedereen redt dit, bijvoorbeeld omdat je de hele dag binnen werkt. Dan kun je dus ook in die periode een supplement overwegen. Voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een getinte huidskleur, mensen die weinig buiten komen en zwangere vrouwen geldt sowieso het advies om extra vitamine D te nemen. Belangrijk voor de opname is dat je de vitamine D neemt na een maaltijd waarin vet zit, bijvoorbeeld zuivel, noten, avocado, eieren, olie, vlees, vis.”

Moeten we anders eten in de winter dan in de zomer?

“Het is natuurlijk het hele jaar door belangrijk om voldoende groenten en fruit binnen te krijgen, maar daarnaast is het altijd het beste om dicht bij de bron te blijven. Ofwel: eet wat het seizoen geeft. In de winter kun je lekker vaak een stamppot op het menu zetten. Hutspot klinkt misschien als een simpele maaltijd, maar er zit hartstikke veel in: vitamine C in de aardappelen, ui en knoflook, vitamine A in wortels. Eten in het seizoen is ook nog eens goed voor de portemonnee, want de seizoensgroenten zijn vaker in de aanbieding.”

Hoe geef je je weerstand een boost?

"Door echt even consequent te zijn. Maak een weekmenu vol groenten en fruit, volkoren granen, noten, zaden en paddenstoelen waarmee je voldoende vitaminen, mineralen en voedingsvezels binnenkrijgt. Als je niet veel tijd hebt, kun je diepvriesgroenten gebruiken, ook die zitten boordevol vitaminen. Of kook vast vooruit en vries dat in, zodat je op een dag waarop je niet uitgebreid kunt koken toch een gezonde maaltijd hebt. Het is, als je dat even goed volhoudt, niet zo erg als je een keertje eten bestelt of een kant-en-klaargerecht haalt waarin misschien niet zo veel groenten zitten. Je kunt proberen om op zo'n dag al wel voor voldoende inname van fruit en groenten te zorgen bij het ontbijt en de lunch."

’Je kunt je legertje trainen’

Tamara de Weijer, huisarts en auteur. "Weerstand is de natuurlijke barrière voor indringers, je eigen legertje dat in actie komt als er een ziekteverwekker je lijf binnendringt. Dat leger kun je trainen. Hoe hoger je basisconditie is, hoe groter de kans dat je goed herstelt als je ziek bent of bijvoorbeeld iets breekt. Als je je weerstand wilt verbeteren, kijk je naar waar je winst kunt behalen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Beweeg je niet voldoende omdat je veel zit, slaap je te weinig of niet diep genoeg, rook je, drink je veel alcohol? Het kan je weerstand verzwakken. Kijk kritisch naar je leefstijl en ga met één ding aan de slag. Las bijvoorbeeld micropauzes in, zodat je regelmatig ontspant. Maak niet de fout om alles tegelijk te willen aanpassen. Het mooie aan werken aan je leefstijl is dat je misschien 'maar' één ding aanpakt, maar dat ene heeft wel invloed op alles. Meer bewegen of meer ontspannen heeft ook een positieve uitwerking op je gemoedstoestand."

Leuker, lekkerder en makkelijker

