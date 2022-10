Stijgende omzet dankzij partnership: “Samen bedenken we de tofste campagnes”

“Ik ben het nakomertje”, vertelt Tom Neeskens. “Mijn twee broers hebben ons bedrijf 16 jaar geleden al overgenomen van onze ouders en sinds 5 jaar ben ik ook mede-eigenaar.” Neef Abel Kanis zit naast hem en knikt instemmend: “We zijn een groeiend familiebedrijf.”

Begonnen Toms ouders 50 jaar geleden met een breed assortiment – “Van jukebox tot klokradio” – later kwam de focus te liggen op stereoapparatuur voor in de auto. “We weten alles van die markt en vertegenwoordigen bijna alle merken, van de Sony’s en JBL’s van deze wereld tot nichemerken. We zijn importeur en distribueren alles internationaal.”

Feestdagen

Los van audio verkoopt Neeskens ook merken die huishoudelijke apparaten zoals koffiezetapparaten en televisies aanbieden. “En speelgoed”, vertelt Neeskens. Logisch dus dat er flink wordt ingezet op de feestdagen, onder meer met partner bol.com.

“Het is onze missie om kinderen achter hun tablet vandaan te krijgen en families een leuke Sinterklaas en kerst te bezorgen”, verklaart Kanis. “Daarom stoppen we tijd en energie in de ontwikkeling van leuke nieuwe producten. Zo hebben we samen met Carrera een speelgoedracebaan ontwikkeld met de tribune van Circuit Zandvoort en de racewagens van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Kun je ze tegen elkaar laten racen.”

Neeskens vult aan: “Als zo’n product straks ergens onder de kerstboom ligt, vinden we dat natuurlijk fantastisch. Dus we zetten vol in op adverteren via bol.com. Zij zijn een belangrijke partner voor ons, zo’n 20 procent van onze totale business loopt via hun platform. Zo enthousiast als wij zijn, zijn zij ook. Samen met onze vaste accountmanager bedenken we de tofste campagnes, bijvoorbeeld voor Black Friday.”

Discolampjes

“Dit jaar hebben we in het jaarlijkse Speelgoedboek van bol.com een hele pagina met ons eigen merk N-Gear, met hele leuke cadeaus voor de feestdagen,” vertelt Kanis. “Dat zijn allemaal cadeaus die te gek zijn voor het hele gezin, zoals karaokesets of bluetooth speakers met discolampjes. Het leuke aan de samenwerking met bol.com is dat we heel snel kunnen schakelen. Wij zitten vol met ideeën, maar zij ook. Zo komt de kleur goud deze kerst helemaal terug. Wij spelen daar op in met een gouden speaker. Samen bedenken we dan een leuke campagnes om die onder de aandacht te brengen.”

“Online zichtbaarheid is heel belangrijk”, zegt Neeskens. “We zagen tijdens corona dat het zoekgedrag van consumenten veranderde. Daar hebben we goed naar gekeken. We hebben een heel contentteam in huis dat daar constant mee bezig is. Dat zien we terug in de stijgende verkopen via bol.com, dus de tijd en energie die je erin stopt, verdien je daadwerkelijk terug.”

Vertrouwen

Bol.com deelt veel inzichten en data met haar partners. Kanis: “Daarin zijn ze heel transparant. Daar kun je heel veel uithalen. Zo delen ze bijvoorbeeld ‘grey spots’ – producten die wel bij bol.com worden aangeboden, maar nog niet goed genoeg – en ‘white spots’ – producten waar wel vraag naar is, maar nog geen aanbod. Wij hebben er een neusje voor om die kansen te ruiken en ze te grijpen. Die racebaan van Max Verstappen bijvoorbeeld: niemand wist zeker of hij deze keer weer zo goed zou rijden. Maar het leek ons zo’n leuk idee, dus zijn we ervoor gegaan. Geweldig dat hij toen opnieuw de sterren van de hemel reed.” Neeskens: “Soms moet je gewoon een beetje vertrouwen hebben. En niet over-analyseren.”

Samen met hun vaste accountmanager bij bol.com brainstormen ze over ideeën. Kanis: “Tijdens de lockdown-periode hebben we bijvoorbeeld een Thuisfeest-assortiment samengesteld. Ze staan heel erg open voor dat soort acties. Wij zien bol.com niet alleen maar als een verkoopkanaal, maar als een partner die ons helpt en snel kan schakelen.”

Koopblok

Tom: “Van zo’n groot bedrijf zou je verwachten dat het veel logger is, maar het tegendeel is waar. Dankzij de data leren we elke keer weer bij en kunnen we onszelf steeds verbeteren. Daarom scoren we heel hoog op service, levertijd en beoordeling. En hoe hoger we scoren, des te meer je als partner kans maakt om in het koopblok van bol.com te komen.”

Hij legt uit: “Het koopblok is vooral handig als meerdere partners hetzelfde artikel aanbieden via bol.com. Scoor je hoog op aanbod, content, service, levertijd en reviews, dan maak je meer kans op het koopblok. Sta je in het koopblok, dan kan je starten met Adverteren via bol.com. En als je daarmee start verhoog je jouw zichtbaarheid enorm! Zo heb je meer kans dat jouw artikel wordt toegevoegd aan de winkelwagen van de consument. Gelukkig werkt dit bij ons goed en scoren we goed op al deze factoren, omdat we blijven optimaliseren.”

“Doordat we het zo goed doen, gaan we het dus nóg beter doen”, besluit Kanis.

