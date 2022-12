Simpele en budgetproof manieren om je woning te verduurzamen

Het verduurzamen van je huis kan een behoorlijke investering zijn. Of je nu uiteindelijk voor de grote wijzigingen gaat of niet, het loont altijd om eerst te kijken welke kleine veranderingen je kunt doorvoeren. Want: kleine veranderingen kunnen een enorme impact hebben, ook als het gaat om duurzamer maken van je woning.

Aan welke veranderingen je zoal kunt denken? Misschien wel de belangrijkste maatregel om warmte binnen te houden zodat je verwarming niet torenhoog hoeft te staan: goede isolering. Volgens Milieu Centraal kan de gemiddelde hoekwoning-bewoner per jaar zo’n 1.350 m3 gas besparen door goed te isoleren. Wat je meteen kunt doen om de warmte efficiënt te reguleren?

Naden en kieren afdekken

Isoleren betekent in wezen: je woning zo veel mogelijk ‘dicht’ maken, zodat de warmte in je huis niet kan ontsnappen en de kou van buitenaf niet kan binnendringen. Ga alle ramen en deuren langs en voel simpelweg of er een (koude) tocht is. Voor ramen en deuren kun je tochtstrips gebruiken. Je hebt ze in verschillende soorten en ze zijn makkelijk zelf op te plakken.

Raambekleding van goede kwaliteit

Je zou het misschien niet verwachten, maar gordijnen kunnen wel degelijk ervoor zorgen dat je woning beter geïsoleerd is. Veel warmte gaat verloren via de ramen. Gordijnen bieden als het ware een extra laag, waardoor de warmte beter binnenblijft.

Dan wil je er wel voor zorgen dat je gordijnen van een goede kwaliteit in huis haalt, bijvoorbeeld van raambekledingspecialist Veneta.com. Wie voor dubbele zekerheid wil gaan, kan kiezen voor een combinatie van gordijnen. Deze overgordijnen zijn mooi te combineren met vouwgordijnen. Stijlvol en duurzamer, twee vliegen in één klap.

Radiatorfolie gebruiken

Grote kans dat je radiatoren tegen de muur hebt. Heel fijn dat deze warmte afgeven aan de kamer, maar de achterkant van de radiator geeft ook warmte af – aan de muur! Veel warmte gaat dus verloren. Zonde, toch? Gelukkig is dat makkelijk op te lossen met een oud trucje: door radiatorfolie op de muur of op de achterkant van de verwarming te bevestigen. Deze folie weerkaatst de warmte, waardoor het alsnog in de kamer blijft.

Brievenbus afsluiten

Een opening die vaak over het hoofd wordt gezien: de brievenbus. Ook door deze kier kun je veel warmte verliezen. Als je een oude brievenbus hebt, kan het al lonen om de borstel te vervangen. Als deze veel gebruikt is, staan de haren meer verschoven, waardoor er ook meer lucht ontsnapt. Er zijn ook speciale tochtafsluiters voor de brievenbus, waardoor er minder warmte verloren gaat en je post tegelijkertijd gewoon op je deurmat kan vallen.

Verwarmingsbuizen isoleren

Heb je ooit nagedacht over de manier waarop de warmte zich vanuit de cv-ketel verplaatst naar de rest van je woning? Dat gebeurt door middel van verwarmingsbuizen die het warme water vervoeren. Je begrijpt: tijdens dat proces kan er ook warmte verloren gaan. Door de verwarmingsbuizen te isoleren, ga je dit tegen. Dit is voornamelijk aan te raden in ruimtes die je niet per se wil verwarmen, zoals een kelder of een garage.