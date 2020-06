Extra uitdaging tijdens het sporten… is dit jou weleens overkomen?

Tijdens het sporten span je je buikspieren aan en dat betekent automatisch meer druk op je blaas en bekkenbodemspieren. Urineverlies tijdens het sporten kan dus iedereen overkomen, óók geoefende sporters. Ga er maar vanuit dat zo’n drie op de tien vrouwen hetzelfde ervaart. Hoe gaan zij daarmee om? Hieronder wat handige tips die ervoor zorgen dat jij je (weer) lekker kunt uitleven met een sport die bij jou past. En vergeet niet de bekkenbodemspieren mee te nemen tijdens het trainen. Zo vang je twee vliegen in één klap!

Kies een ‘lichtere’ sport

Rennen, springen of buikspieroefeningen doen, is ‘zwaarder’ dan wandelen of baantjes trekken. Skaten, aquarobics en yoga zijn ook wat ‘lichter’ en misschien wel helemaal jouw ding. Ook in de sportschool zijn er genoeg oefeningen die je (vaak) zonder problemen kunt uitvoeren. Zo zijn oefeningen waarbij je op je rug of je zij ligt, minder belastend voor je blaas dan oefeningen waarbij je wijdbeens en rechtop staat, zoals squats. Blijf tijdens de oefeningen rustig ademen. Zo minimaliseer je de druk op je blaas en kun je zorgeloos sporten.

Bereid je voor

Door voordat je gaat sporten een hele fles water naar binnen te gieten, maak je het je blaas en bekkenbodem lastiger dan nodig. Uiteraard moet je goed gehydrateerd zijn en voldoende hebben gegeten, maar als je dit verdeelt over de dag, maak je het je lichaam tijdens het sporten net wat gemakkelijker.

Neem je kleding onder de loep

Een legging of broek die strak zit, zorg voor meer druk op de buik. Een wat lossere, meer comfortabele broek kan dan een uitkomst zijn. En voor je eigen gemoedsrust kan de kleur ook een belangrijke factor zijn. Als je weet dat je af en toe wat urine verliest, voel je je waarschijnlijk in een zwarte broek een stuk comfortabeler dan in een lichtgrijze. Mocht je dan toch wat urine verliezen, dan ben jij de enige die dat weet.

Kies de juiste bescherming

Voel je je nog steeds niet helemaal op je gemak of wil je gewoon zonder zorgen volle bak tegen die bokszak kunnen rammen? Dan kan de juiste bescherming je daarbij helpen.