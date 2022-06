Betrapt: Paulien werkt tijdens ziekmelding stiekem voor een ander

Margriet heeft al jaren een eigen huisartsenpraktijk. Het is een drukke, maar gezellige praktijk en ze vindt het belangrijk dat haar patiënten zich op hun gemak voelen. Gelukkig zijn haar patiënten lovend over haar. Margriet heeft een assistent, Paulien, die zorgt voor de schoonmaak envoor een vriendelijk gezicht bij binnenkomst.

Aap uit de mouw

Geheel onverwacht zegt Paulien ineens haar baan per brief op 'met inachtneming van een opzegtermijn van één maand'. Margriet is verbaasd. Wat is er aan de hand? Paulien zei altijd dat ze het zo naar haar zin had in de praktijk. In een persoonlijk gesprek vraagt Margriet aan Paulien wat er aan de hand is. Tijdens dit gesprek komt de aap uit de mouw: Paulien heeft een nieuwe baan gevonden. Margriet vindt het erg jammer. Ze werkte altijd graag samen met Paulien en ze zal haar gaan missen.

Onder druk gezet

Een week later vraagt Paulien aan Margriet of ze bereid is om haar niet aan haar opzegtermijn te houden, zodat ze per direct kan beginnen in de praktijk van haar nieuwe werkgever. Margriet moet al op korte termijn vervanging zien te krijgen en zal die maand wel nodig hebben. Daarom geeft ze aan dat ze helaas niet kan instemmen met het directe vertrek van Paulien.

Helaas krijgt het gesprek plotseling een vervelende wending. Paulien wordt boos en geeft Margriet de keuze: óf Margriet stemt in met de directe opzegging van haar arbeidsovereenkomst óf Paulien meldt zich per direct ziek. Margriet voelt zich zwaar onder druk gezet en vindt dat je zo niet met elkaar om kunt gaan. Ze stemt dan ook niet in met directe opzegging. En inderdaad, Paulien meldt zich ziek.

Geen ziekte, maar conflict

Zodra er sprake is van een ziekmelding, komt de bedrijfsarts in beeld. Het is namelijk niet aan de werkgever om te bepalen of de werknemer ziek is of niet. Ook niet als de werkgever huisarts is. De bedrijfsarts nodigt Paulien uit voor het spreekuur een paar weken later. Hier moet Margriet op wachten voordat ze iets kan gaan doen.

Verbod in contract

Margriet komt bij mij met deze zaak. Mijn onderbuik gevoel zegt dat er iets niet klopt aan deze situatie. Waarom stelt Paulien zich na een jarenlange samenwerking zo op? Meldt ze zich ziek omdat ze haar nieuwe werkgever heeft toegezegd al eerder te starten met werken?

Ik constateer dat er in de arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden is neergelegd met daaraan gekoppeld een boetebeding. Ik vraag haar of ze weet waar Paulien wil gaan werken en of ze de mogelijkheid heeft te controleren of ze daar al aan de slag is gegaan.

Belazerd

Na dit gesprek gaat Margriet op onderzoek uit. Zij gaat langs bij de nieuwe werkgever van Paulien en tot haar grote verbazing ziet zij Paulien in bedrijfskleding als receptioniste achter de balie zitten. Hoe is het mogelijk? Margriet voelt zich flink belazerd. Ze besluit met mijn hulp een beroep te doen op het verbod op nevenwerkzaamheden en aanspraak te maken op de daaraan gekoppelde boete.

Opgelucht

Paulien komt daar niet onderuit, maar kan het ook niet in één keer betalen. Gelukkig voor haar is Margriet bereid een betalingsregeling te treffen. Margriet is enorm opgelucht dat de zaak op deze manier is opgelost. Ze is dankbaar voor mijn hulp. Zelf was ze nooit op het idee gekomen om op onderzoek uit te gaan. Samen hebben we Paulien niet laten wegkomen met deze voor Margriet pijnlijke en oneerlijke manier van doen. En Margriet? Zij heeft in Stephanie een heel goede en loyale vervangster gevonden.

