Losgeslagen chauffeuse bezorgt transporteur Bert een schadevergoeding

Transporteur Bert (56) ontslaat zijn chauffeuse Erica (42), nadat zij een collega aanvalt tijdens het werk. De administratieve collega van Erica, Susanne (37), zou een roddel verspreid hebben over Erica, maar ontkent dit. Erica werd kwaad en vloog Susanne in de haren. Wat als een onschuldige roddel begon eindigt in een gebroken neus voor Susanne. Bert vindt het incident totaal onacceptabel en ontslaat chauffeuse Erica op staande voet. Bert mist nu een werknemer. Hij vraagt mij om hulp.

Bert vertelt me dat hij sinds 2007 een goedlopend transportbedrijf heeft. Na jaren hard werken is zijn bedrijf erg succesvol en daardoor heeft hij nu ruim 150 vrachtwagens in zijn bezit die natuurlijk ook allemaal goed bemand zijn met hardwerkende chauffeurs. Een van zijn werknemers is Erica, die al 4 jaar werkzaam is bij Bert als vrachtwagenchauffeuse. Omdat Bert in korte tijd zijn bedrijf heeft uitgebreid heeft hij Susanne aangenomen voor de administratie en planning van de chauffeurs.

Vriendinnen of vijanden?

Ik vraag Bert naar de relatie tussen de collega’s waarop hij antwoordt dat Susanne en Erica het vanaf het begin goed met elkaar konden vinden. Echter bleken de twee veel te verschillen. Hoe Bert het begrijpt, is Erica altijd on the road en voelt zich stoer en one of the guys in de truckerswereld. Geen poespas maar echte praat, dat vindt Erica zo geweldig aan haar baan.

Susanne daarentegen heeft hier veel minder mee van doen. Zij heeft een zachtere persoonlijkheid en houdt van een goede babbel met collega’s. Ze is altijd op kantoor te vinden voor de planningen en staat altijd klaar met koffie, thee en koekjes bij terugkomst van lange een rit.

Broodje-aapverhaal

Maar nu gaat deze gezelligheid niet meer op. Het blijkt dat administratief medewerker Susanne gezegd zou hebben dat chauffeuse Erica gemiddeld drie keer per week tijdens werktijd een date heeft met collega Gert-Jan. Ze eten dan samen een broodje bal bij een tankstation naast de snelweg.

Bert zegt dat de inhoud van de roddel er nu even niet toe doet, maar dat deze stomme roddel heeft geleid tot een heftig gevecht in de kantoorruimte van Susanne. Erica was woest en heeft Susanne aan haar haren getrokken, geduwd en zelfs geslagen, met als gevolg een gebroken neus voor Susanne. Bert vindt de situatie ernstig en totaal onacceptabel. Daarom heeft hij Erica op staande voet ontslagen.

Gefixeerde schadevergoeding

Door het ontslag op staande voet mist Bert natuurlijk direct een chauffeur. Bert heeft vanaf het begin aangegeven dat hij geen zin heeft in een zitting. Hiervoor is hij veel te druk. Om Bert te helpen, vorder ik namens Bert een compensatie voor het voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst. Dit noem je ook wel een gefixeerde schadevergoeding.

Maar Erica gaat niet akkoord met het voorstel. Ze beweert zelfs dat het gevecht nooit heeft plaatsgevonden en stelt voor om overeen te komen dat het dienstverband met wederzijds goedvinden is beëindigd. Met dit voorstel gaan we niet akkoord.

Om de zaak sterker te maken, kom ik met verklaringen van getuigen waardoor Bert en ik voet bij stuk kunnen houden. En dus moet Erica alsnog haar arbeidsovereenkomst voortijdig beëindigen en direct de gefixeerde schadevergoeding betalen.

Oplossing zo snel als de trucks van Bert

Bert bedankt me in een telefoontje voor het snelle handelen. Ik ben blij dat we het op deze manier snel hebben kunnen afhandelen. Bert bedankt me nogmaals en zegt dat hij nu echt moet ophangen omdat Susanne hem heeft ingepland om een rit te maken naar Flevoland. Ik bedank hem voor het vertrouwen en wens hem een veilige rit toe.

Sean Witteveen

Jurist contractuele- en arbeidszaken bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.