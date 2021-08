Verrassend vriendinnenuitje: vissen!

Steeds meer vrouwen bewijzen dat de vissport allang geen mannenbolwerk meer is. Het relaxen in de natuur, de spanning en sensatie van de vangst en de goede gesprekken waar je eens écht de tijd voor hebt; het zijn de ingrediënten voor een ideaal uitje.

“Ik noem ze mijn visdinnetjes”, zegt Nathalie van den Berg lachend. Nathalie is een van de beroemde visvrouwen uit het gelijknamige tv-programma en trekt regelmatig met vriendinnen naar de waterkant. “We vissen soms in de stad op baars en snoek. Maar het liefst op het strand op bot, zeebaars en tong. Als je mazzel hebt ga je met een lekker maaltje naar huis. Maar het gaat niet eens echt om de vangst hoor, al ben je toch altijd een beetje teleurgesteld als je niets vangt. Je ‘vangdrang’ is dan niet bevredigd.”

Heerlijke dagen

Nathalie ziet het vissen vooral als een ideale combinatie van ‘effe lekker bijkletsen’ en avontuur. “Joh, je bent heerlijk buiten, wijntje erbij, daarna nog even lekker sushi eten. Het zijn heerlijke dagen en het is een goedkoop dagje uit, als je die sushi overslaat”, lacht ze.

Niet alleen is vissen dus zeer geschikt voor een leuke dag met je eigen vriendinnen, wie echt fanatiek wordt loopt ook dikke kans níeuwe vriendinnen te maken. De vrouwenviswereld is een complete scene geworden met vissers die elkaar in levenden lijve en via social media op de hoogte houden van de hotspots en nieuwste trends.

Populair bij vrouwen

Volgens onderzoeksbureau Kantar zit vissen in Nederland behoorlijk in de lift, met inmiddels zo’n 1,7 miljoen sportvissers. En de grootste stijging zat ‘m in…jawel, de vrouwen! Bijna een half miljoen dames beproeven regelmatig hun geluk in de hoop iets moois aan de haak te slaan.

“In Scandinavië zijn zelfs meer vrouwen die vissen dan mannen”, weet Nathalie. “Maar hier is het imago van vissen ook aan het veranderen hoor. Het is nu echt volop nagellak en jurkjes aan de waterkant. Weet je, mannen maken het vaak zo ingewikkeld, met grote haken en stoere verhalen. Maar iedereen kan vissen! Het is helemaal niet moeilijk.”

Dit weekend is het WK Vissen voor vrouwen aan de Lage Vaart in Lelystad. Deelnemende landen zijn: België, Finland, Hongarije, Italië, Kroatië, Polen, Spanje en natuurlijk grote kanshebber Nederland. Meer info vind je hier.