Coronasteun: let op bij belastingaangifte

Ondernemers konden door corona afgelopen jaar gebruikmaken van verschillende steunmaatregelen. Veel van deze maatregelen hadden te maken met aftrek, vergoedingen, uitkeringen en leningen en komen nu terug bij het doen van belastingaangifte. Maakte je in 2021 gebruik van steunmaatregelen, zoals het versoepelde urencriterium, TOZO, NOW, TOGS, TVL of TOFA? Dit kan invloed hebben op je bedrijf en de berekening van de winst.

Voorbeelden steunmaatregelen

Benieuwd hoe je de steun uit 2021 in de aangifte verwerkt? We geven je drie voorbeelden:

1. Versoepeld urencriterium

Van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 gold een versoepeling van het urencriterium. In die periode mag je ervan uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan de onderneming besteedde, ook als dat in werkelijkheid niet zo was. Daardoor kun je makkelijker voldoen aan het urencriterium en dus gebruikmaken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek.

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

De TOZO-uitkering telt mee voor je inkomen, dus daar moet je belasting over betalen. Het bedrag staat bij de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte over 2021. De Belastingdienst gaat hierbij uit van de gegevens die je gemeente hierover aanleverde. Klopt het bedrag niet? Neem dan contact op met de gemeente.

3. Betaalpauze hypotheek

Heb je in 2021 met je geldverstrekker, bijvoorbeeld je bank, een afspraak gemaakt over een betaalpauze vanwege de coronacrisis? Je betaalde dan een periode geen of minder rente en aflossing. Ook dit kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Tip: Niet alle bedragen van uitkeringen en tegemoetkomingen zijn vooraf ingevuld in de belastingaangifte. Specificaties van ontbrekende bedragen kun je opvragen bij de instanties die over de betreffende coronasteunmaatregel gaan.

Wil je meer weten over welke steunmaatregelen invloed hebben op je aangifte inkomstenbelasting en hoe je die steun verwerkt in de aangifte? Kijk dan op belastingdienst.nl/corona.

Gestopt met ondernemen

In totaal stopten in 2021 132.585 ondernemers met hun bedrijf, blijkt uit cijfers van de KvK. Ook zij doen de komende weken belastingaangifte. Om de onderneming fiscaal goed af te sluiten, is er een aantal zaken waar stoppende ondernemers in de aangifte op moeten letten.

1. Is de administratie goed afgerond? Het is belangrijk dat je je administratie bijwerkt en de jaarstukken opmaakt tot en met de dag dat je stopte met je onderneming. Houd rekening met de bewaarplicht van zeven jaar, ook als je onderneming niet meer actief is.

2. Heb je stakingswinst? Stakingswinst is wat jouw onderneming meer waard is dan in de jaarrekening staat. Die winst wordt bij je inkomen gerekend, daarom betaal je er belasting over. Het kan lastig zijn om je stakingswinst te bepalen. Zeker wanneer er ook onroerende zaken, zoals een bedrijfsruimte, op de balans van je onderneming staan. Een fiscaal adviseur kan je hierbij helpen.

3. Kom je in aanmerking voor stakingsaftrek? Dan betaal je minder belasting over je stakingswinst. Hier lees je er meer over.

Tip: Kijk wat je naast je aangifte inkomstenbelasting nog meer moet doen om jouw onderneming fiscaal goed af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan je laatste btw-aangifte. Check belastingdienst.nl/staken of win advies in bij een fiscaal adviseur.