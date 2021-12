Zo steel je deze feestdagen de show met je kerstdiner

Kerstboom? Check! Kerstdecoratie? Check! Kerstverlichting? Check! En de kerstliedjes draaien natuurlijk al op de achtergrond. Je bent bijna klaar om je huisgenoten en/of gasten het kerstdiner voor te schotelen. En als er iets is wat je dan niet moet hebben, is het stress. Het is echt veel leuker en simpeler dan je denkt om je kerstdiner een extra feestelijk tintje te geven.

Tiptop gedekt

We beginnen met de tafel. “Het belangrijkste voor een tiptop gedekte tafel zijn kaarsen”, zegt foodwriter Nancy van Batenburg van Culy.nl. “Kaarslicht geeft veel sfeer, daarmee creëer je meteen een intiemer gevoel. Precies wat je nodig hebt tijdens het kerstdiner!” Een tafelkleed en stoffen servetten zijn geen must om een tafel sfeervol maken. “Niet doen dus, tenzij je het natuurlijk heel leuk vindt. Tafels zonder linnen zijn modern en kunnen er ook feestelijk uitzien.”

De borden kun je stapelen voor een chique effect, tipt Culy’s Nancy: “Zet het bord voor het voorgerecht op het bord voor het hoofdgerecht. En leg vast iets op de borden, zodat ze niet zo kaal zijn. Een mooi servet, een dennentak (zo geknipt uit eigen boom, niemand die het ziet), een klein cadeautje etc.”

Lekker in een glaasje

Mooie glazen voor een bubbel, wijn en water zijn een must. Heb je geen extra feestelijke glazen in huis kies dan in elk geval voor dezelfde glazen, zodat alles bij elkaar past. “Een feestelijk welkomstdrankje, zoals een mimosa of een cocktail met prosecco, zorgt meteen voor een typische kerstsfeer. Helemaal als je er een bijpassende amuse naast zet! Je kunt voorgerechten, amuses en soepen trouwens ook in een glaasje serveren, dat staat eleganter dan in een bakje. Denk maar aan de garnalencocktail, een echte kerstklassieker.”

Meestal kies je bij een kerstdiner voor een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. “Je kunt de gangen eventueel nog uitbreiden door na het voorgerecht een tussengerecht te serveren, bijvoorbeeld een soep.”

Vergeet ook niet de ingrediënten waarmee je kookt te gebruiken; ze doen het goed als decoratie. “Schalen met druiven, mandarijnen, citroenen of cranberry’s staan mooi op tafel. Maar denk ook eens aan dingen die lekker ruiken, zoals takken eucalyptus, dennentakken, verse kruiden in leuke potjes of sinaasappels met kruidnagels erin.”

Relaxte host

Heb je je kerstdiner nog niet helemaal in kannen en kruiken of komen er veel gasten? Vraag ze om iets samen te maken. Of juist om iets mee te nemen van huis en zet dan alle gerechten op een tafel. “Je kunt van tevoren uitgebreid met elkaar afstemmen wat je maakt, maar wat zou het ook eigenlijk als het niet een perfect plaatje is? Het gaat er vooral om dat je gezellig bij elkaar bent, lol hebt en lekker eet.”

En in dat kader: “Onthoud vooral dat een relaxte host een goede host is. Dus schroom vooral niet om bepaalde dingen kant-en-klaar in te slaan, zoals een luxe gevulde pasta of een traditioneel lekker dessert. Want waarom moeilijk doen als een ander het al zo lekker voor je heeft klaargemaakt? Dat is alleen maar slim, zeker als je zelf geen topkok bent!”

Heb jij inspiratie nodig voor het kerstdiner? Kijk voor heerlijke feestrecepten op Aldi.nl. Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn!