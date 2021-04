‘Ik leef nog dankzij medicijnen’

Suzanne vertelt: “Ik heb mijn leven te danken aan de chemotherapie, bestraling en operatie. Ik ben dan ook dankbaar dat ik in Nederland ziek ben geworden: een ontwikkeld land met goede specialisten en keuzemogelijkheden.”

Serieuze gesprekspartner

Het begon met het ‘klassieke’ knobbeltje in haar borst. “Het bleek borstkanker te zijn en het was al uitgezaaid naar de lymfeklieren in mijn oksel. Mijn leven werd onderuit geschoffeld. Ik voelde me fit, maar ik bleek borstkanker te hebben, opeens stond mijn leven op het spel.”

De behandeling bestond uit een borstamputatie, zestien chemokuren gevolgd door bestralingen. “Door mijn werk in de farmaceutische industrie had ik veel kennis over het onderwerp, daar hield ik me aan vast en dat hielp me. Heel fijn dat de artsen me als serieuze gesprekspartner zagen en dat de behandeling steeds in overleg werd bepaald. Ik heb er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om zoveel chemokuren te ondergaan, ik wilde liever elke week een wat lagere dosis dan om de drie weken een hoge dosis. Maar dat is voor iedereen anders.”

Middelen tegen misselijkheid

Zes weken na de diagnose stond Suzanne met een geamputeerde borst en een kaal hoofd voor de spiegel. “Op dat moment zag ik niet voor me dat het goed zou komen. Dat kaal worden vond ik veel heftiger dan verwacht. Het duurt zo lang voordat je haar weer terug is. Iedereen kan aan je zien dat je heel ziek bent.”

“De chemo viel me achteraf juist mee. Ik had me daar heel akelige dingen bij voorgesteld. Maar de ondersteunende medicijnen hielpen erg goed. Ik heb bijvoorbeeld geen enkele keer overgegeven, dankzij de middelen tegen misselijkheid. Relatief dure medicijnen, maar het maakt ongelooflijk veel verschil voor de kwaliteit van leven.”

Leven terug

Na de revalidatie volgde een borstreconstructie. “Het resultaat is prachtig. Ik voel me fysiek weer de oude. Ik ben niet bang, want ik ken de statistieken: ik heb 15% kans dat de kanker terugkomt. Ik ga uit van die 85 procent.”

Door de zware gebeurtenis staat ze wel lichter in het leven: “Ik geniet van elke dag. De hypotheek aflossen, of een reis naar de Malediven? Tegenwoordig kies ik voor het laatste. Herinneringen maken en het leven vieren, daar gaat het om. Deze maand word ik 50. Een mijlpaal!”

