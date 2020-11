‘Niet iedere man is zo open-minded als de mijne’

Mary leerde haar vriend online kennen in de coronaperiode en één ding weet ze nu zeker: je wordt creatief van zo’n situatie. “Alles wordt bijzonder, zelfs een bioscoopbezoek!” De twee ‘latten’ naar volle tevredenheid. En dus durfde Mary het wel aan om de EasyToys Adventskalender samen met hem uit te testen.

Even spannend was het wel, want Mary had vooraf niks verteld. Gelukkig vond haar vriend het wel een grappig plan. “Niet iedere man is open-minded, weet ik intussen, maar hij wel. Je hebt het extreme - sm, bepaalde porno - en daar ben ik echt niet van. Maar we vinden het allebei leuk om weleens iets ‘extra’s’ te gebruiken en zo ons seksleven nog spannender te maken.”

Soort proeverij

De adventskalender met 24 speeltjes - bedoeld om op een originele en erotische manier af te tellen naar kerst - ging tijdens een weekend samen open. “We hebben allebei een creatieve achtergrond, dus we kijken ook naar het ontwerp. Het zag er heel mooi uit, zowel qua stijl als kleurgebruik. Misschien niet de juiste volgorde, maar wij zijn begonnen met de ‘inhoudsopgave’. Dat maakte het voor ons gevoel zeker niet minder spannend, want we hebben om de beurt een aantal speeltjes gekozen. Natuurlijk zonder een idee te hebben van wat de ander had gekozen. Echt te grappig!”

Het materiaal, de kwaliteit en de verscheidenheid aan speeltjes krijgen van Mary een hele vette voldoende, net als het idee. “Wij vonden het echt allemaal cadeautjes. Een soort proeverij: je vindt misschien niet alles lekker, maar meestal zit er echt wel iets tussen wat je anders nooit probeert en toch heel lekker vindt.”

Fantasieën

Een tip voor anderen die op zoek zijn naar wat meer uitdaging, heeft ze ook: “Gun elkaar de tijd, ruimte en openheid om uit te proberen. Wij bestellen weleens wat, maar door de adventskalender praten we ook meer over wat we lekker vinden en wat niet. Zo had mijn vriend nog nooit een vibrerende cockring geprobeerd. Hij vond het heftig en fijn tegelijk. Heerlijk toch? We praten ook wel over wat we nog eens willen proberen en over onze fantasieën. Dit is echt een hele leuke én grappige manier om daar samen meer over te ontdekken.”

“Los daarvan hebben we ook echt ontzettend gelachen. Want soms moet je toch even zoeken waar het knopje zit of welk standje goed werkt. En het geluid wat

er af en toe van zo’n apparaatje komt, zorgde ook regelmatig voor hilariteit. Lol in bed gegarandeerd dus en laten we eerlijk zijn: dat is ook heel belangrijk!”

Ook benieuwd naar de Naughty & Nice Adventskalender 2020? Je bestelt de luxe Limited Edition op easytoys.nl.