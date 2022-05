Beleggen in aandelenpakket: zo werkt een ETF

Wat is een ETF?

“Een Exchange Traded Fund (voorheen ook wel indextracker genoemd) is een fonds dat een bepaalde index volgt. Een index kun je zien als een graadmeter van de aandelenkoers van de grootste bedrijven in een land. Een ETF wordt als product op de beurs verhandeld en is vergelijkbaar met een standaard beleggingsfonds, waarbij er in meerdere aandelen belegd wordt. Beleggen in ETF’s wordt ook wel indexbeleggen genoemd.”

Moet je een expert zijn om succesvol te kunnen beleggen?

“Nee, dat hoeft zeker niet. Bij VanEck helpen we veel beginnende beleggers. Het mooie is dat we juist voor deze mensen het grootste verschil kunnen maken. Voor mensen die al beleggen, hebben we betere producten beschikbaar en we kunnen ze daarnaast helpen hun strategie te verbeteren. Voor mensen die net beginnen met beleggen, kunnen we nog meer doen. Als zij van sparen – dat tegenwoordig weinig oplevert – overstappen naar beleggen, kan dat rendement op de lange termijn flink stijgen. De drie dingen die je nodig hebt om te beleggen, zijn geld dat je op lange termijn kunt missen, goede spreiding en een flinke portie geduld.”

Martijn Rozemuller: „Het mooie is dat we juist voor beginnende beleggers het grootste verschil kunnen maken.” Ⓒ VanEck

Wat is de grootste misvatting over beleggen?

“Als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt hoe de beurs precies werkt, denkt een groot deel van de mensen dat je slechts één bedrijf of aandeel kiest en dat af en toe verkoopt om iets nieuws te kopen. Het probleem daarvan is dat je dan te weinig diversificatie hebt. Bij geconcentreerde beleggingen loop je onnodig veel risico. Het mooie van ETF’s is dat je niet in een paar losse aandelen belegt, maar een heel pakket kunt kopen. Men realiseert zich vaak niet dat je tegen lage kosten en op eenvoudige wijze een hele index kunt kopen. We hebben bijvoorbeeld een product dat in 250 van de grootste bedrijven ter wereld belegt. Je hoeft dan niet zelf de bedrijven uit te kiezen of van de hoed en de rand te weten. Doordat je in één transactie in alle 250 bedrijven belegt, zijn je kansen goed gespreid. Er zal vast een keer iets misgaan in een van die bedrijven, maar omdat het maar een klein stukje van je portefeuille is, raakt het je niet zo hard.”

Hoeveel risico loop je bij een ETF?

“Beleggen is niet hetzelfde als speculeren of gokken. Mensen zijn vaak bang voor de beurs, maar dat is helemaal niet nodig. Sterker nog: als de beurs omlaag gaat, kun je het als een kans zien om voor een lager bedrag nieuwe aandelen te kopen. Je kunt het vergelijken met een uitverkoop bij de Bijenkorf – schrik je daarvan? Nee, want na de uitverkoop gaan de prijzen weer omhoog. Bij een index is dat al helemaal het geval: juist omdat je in veel verschillende bedrijven investeert, herstelt de index zich vaak vanzelf.”

Wat kan VanEck voor een beginnende belegger doen?

“Op onze website hebben we de ETF Academy, waarin we de belangrijkste zaken rondom beleggen met ETF’s uitleggen. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, bieden we verschillende ETF’s aan. Je kunt zelf kijken hoeveel – of beter gezegd: hoe weinig – risico je wil nemen. Je kunt spreiden door voor verschillende bedrijven te gaan, maar je kunt ook in verschillende producten beleggen. Naast aandelen kun je bijvoorbeeld ook aan vastgoed, staatsobligaties of bedrijfsobligaties denken. Ook kun je een ETF op thema kiezen, zoals een technologie ETF of een dividend ETF. Dit zijn allemaal manieren om als kleine belegger je kansen te spreiden zonder dat je zelf veel verschillende bedrijven hoeft te analyseren.”

Wat is nu de beste beleggingsstrategie?

“Ik raad de buy-and-hold-strategie aan. Dat betekent dat je je pakket kiest, het product koopt, periodiek een bedrag bijlegt en niet wisselt van product. Je ziet vaak dat mensen van strategie veranderen op het moment dat hun producten niet zo goed gaan als ze gehoopt hadden. Mijn advies is dan: blijf bij je originele plan en probeer het hoofd koel te houden. Transacties kosten geld en je hebt geen garantie dat het andere product het beter gaat doen. Ik maak wel eens de vergelijking met rijen voor de kassa’s in de supermarkt: als je van rij wisselt, zul je zien dat die eerste rij waarin je stond opeens sneller gaat.”

Heb je nog meer advies voor beleggers?

“Kijk niet te vaak naar je portefeuille. Als je dat wel doet, is de kans dat je zenuwachtig wordt en je aandelen vroegtijdig gaat verkopen een stuk groter. Als je uit onzekerheid handelt, neem je je verlies. Dat is zonde en onnodig. Er is altijd kans op herstel, mits je voldoende tijd hebt om te wachten. Blijf bij de buy-and-hold-strategie en handel dus niet te vaak. Houd in je achterhoofd dat er geen wondermiddel is om snel rijk te worden. Werk in plaats daarvan aan een langetermijnplan en heb geduld. Dat werkt het beste.”