Zo maak je gezonde(re) borrelsnacks

Deze zomer, die we massaal in eigen land vieren, hebben we over het weer weinig te klagen gehad. Maar vaak gaat dat mooie zomerweer gepaard met lekker vaak – en veel – borrelen. Voorzien van lekkere snacks, chipjes en hapjes kan het zo maar zijn dat die kilootjes er stiekem aan zijn ‘geslopen’.

Om nu rigoureus het roer om te gooien en op bleekselderij te gaan leven, is ook weer zowat. Daarom hebben we 3 gouden tips voor je om het allemaal wat verantwoorder aan te pakken, maar dan wél op een manier die net zo lekker is!

Dag frituur, hallo Airfryer

Ook zo gek op knapperige bitterballen, verse frietjes en pikante vlammetjes? Snacks uit de frituur zijn vaak onweerstaanbaar. Nu bevatten de snacks van zichzelf natuurlijk de nodige calorieën, maar de grote ‘boosdoener’ is vooral het frituurvet waar de snacks in worden gebakken, dat veel (verzadigd) vet bevat. Gelukkig is er een perfect alternatief voor frituurfanaten: de Philips Airfryer. Een soort kleine, maar krachtige heteluchtoven waar je de snacks in hete lucht bereidt, met weinig tot geen toegevoegde olie. Dat scheelt meteen in calorieën: verse frietjes uit de Philips Airfryer bevatten tot 90 procent minder vet dan uit een traditionele frituurpan. En het handige aan de Philips Airfryer XXL is dat ook het overtollige vet wordt verwijderd en opgevangen. Bovendien heb je geen last meer van de geur van frituurvet en schuif je de Airfryermand na gebruik zó in de vaatwasser. Maar het allermooiste: je hebt binnen no-time gezondere, lekkere en krokante snacks op tafel staan.

Van salami naar sardientjes

Grote veranderingen zijn lastig vol te houden. Hou je van lekkere hapjes en lang borrelen, maar wil je iets meer op je gezondheid letten, begin dan met kleine stapjes. Eetwissels, noemt het Voedingscentrum het: vervang ham eens door gegrilde groenten of vervang je gehaktbal eens door een eitje. Dat kun je ook heel makkelijk toepassen op borrelsnacks. Bijvoorbeeld: gek op plakjes salami of rauwe ham? Vervang ze eens door sardientjes. Salami bevat veel zout en verzadigd vet. In vette vis zoals sardientjes zitten juist goede, gezonde vetten. Dus vervang je toastjes met paté ook eens door toastjes met makreel of zalm.

Dol op chips? Probeer eens groentechips uit de Airfryer, (ongezouten) nootjes, radijsjes of andere snackgroente. Even wennen misschien, maar je zal zien dat het vooral het ‘gezellig knabbelen’ is dat je voldoening geeft – en niet zozeer de chips zelf. Nog een aanrader: vervang wit stokbrood door bruin of – nog beter – volkoren stokbrood. Bevat meer vezels (en die zijn juist zo gezond) en je hebt sneller en langer een verzadigd gevoel.

Lekker veelzijdig: loempia’s, empanadas en kaasbolletjes

Als de bakjes chips en stokbroodjes met smeerseltjes en kaasjes op tafel staan, is het verleidelijk om steeds maar te blijven snacken. Dat voorkom je door van tevoren een kant-en-klare borrelplank met zelfgemaakte snacks te maken. Staat ook nog eens heel feestelijk en ’t is net even wat anders! Ook hier kan de Airfryer verrassend goed van pas komen, want de mogelijkheden zijn eindeloos: je kunt er niet alleen mee frituren, maar ook grillen, bakken en roosteren! Zo kun je bijvoorbeeld in een handomdraai lekkere mini-empanadas maken, ideaal om op een zomerse avond op tafel te zetten. Kwartiertje voorbereiden, nog eens een kwartiertje in de Airfryer af bakken en klaar ben je! Of bak bijvoorbeeld lekkere loempiaatjes of kaasbolletjes: er komt geen vet aan te pas, klaar in een handomdraai én je gasten kunnen zo hygiënisch hun hapjes van jouw borrelplank afpakken. Bon appetit!