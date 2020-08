WIN! De kinderen gaan weer naar school: tijd voor een spannende avond...

Voor haar

Je houdt allerlei ballen in de lucht, maar vergeet je niet om ook af en toe aan jezelf te denken? Of je het nu voor jezelf houdt, deelt met vriendinnen of het cadeau doet: het EasyToys pakket voor vrouwen bevat alles om jou tijdens de vakantie van die relaxmomentjes te voorzien.

Voor hem

Ga jij een paar dagen weg met vriendinnen of familie deze zomer en laat je je lover alleen achter? Verras hem dan met een sexy cadeau. Speeltjes voor mannen zijn er in overvloed, maar blijven toch een ondergeschoven kindje. Zonde! Met het pakket voor mannen geef je jouw vent de kans om eens even goed te experimenteren. Dan kunnen jullie er - als je weer thuis bent - samen van genieten.

Voor de beginners

Zijn jullie nog niet zo lang samen of hebben jullie gewoon nog niet veel ervaring met speeltjes? Dan is het pakket voor beginners een goede match. In het pakket vind je alles om jullie seksleven een kleine boost te geven.

Voor de experts

Als jullie al wel verschillende speeltjes in de slaapkamer hebben liggen, maar dit naar een hoger niveau willen tillen, dan is het pakket voor de experts waarschijnlijk het pakket voor jullie. Zo wordt het wel een hele hete zomer!

Wil je kans maken op het pakket voor hem, voor haar, voor de beginners of voor de experts? Mail je voorkeur en de reden waarom je kans wilt maken op het pakket naar [email protected] o.v.v. ‘Een spannende avond…’