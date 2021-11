Kansrijke aandelen met enorm rendementspotentieel

Het team van BeursPro handelt al sinds 1996 met deze algoritmes op eigen bankrekening. De leden betalen een vast bedrag per jaar om mee te doen met dezelfde transacties.

Uitkomst voor particuliere beleggers

BeursPro ontzorgt de particuliere belegger. Bij een vermogensbeheerder ben je welkom vanaf 100.000 euro, bij BeursPro kan men al terecht vanaf 2500 euro. Deze groep is enorm groot: er zijn meer mensen met 2500 euro op de bankrekening, dan met 100.000 euro. Deze groep wordt alleen maar groter.

In de VS loopt men bij dit soort zaken altijd voorop. Daar zijn nu al 50% van de huishoudens aan het beleggen. In Europa is dat nu nog maar 10%. We staan dus aan de vooravond van een enorme groei in Europa, waar BeursPro optimaal van gaat profiteren.

Het team van BeursPro is al jaren actief in Nederland en België en rolt autotrading nu verder uit in heel Europa. Het bedrijf haalt kapitaal op om explosief verder te groeien. Zo biedt Beurspro beleggers een unieke kans om te beleggen in een FinTech beursinformatie-bedrijf.

Met diverse labels jaagt BeursPro een groei van 120% per jaar na.

Wat gaat er met het kapitaal gebeuren?

* Overnames (1e contracten zijn getekend)

* Uitrol in Europa

* Versnelde groei cryptodiensten

* Big Data Trading-software

* Marketinguitgaven

* Onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Een deel van dit kapitaal wordt direct gebruikt voor de groei door middel van één of meerdere overnames. De over te nemen bedrijven zijn bekend en de eerste overname vindt al in 2021 plaats. Dit geeft zowel beleggers als BeursPro direct de zekerheid van een flinke omzetgroei, wat een positief effect zal hebben op de prijs van het aandelencertificaat.

Daarnaast vindt er een internationale expansie plaats naar meerdere landen in Europa. BeursPro ging eerder al samenwerkingen aan met ’s werelds beste algoritme-ontwikkelaars.

Eerste uitrol in Duitsland

In Duitsland beleggen maar liefst 17 miljoen huishoudens. Met 0.1% van dit aantal, wat minimaal geprognosticeerd is, kan BeursPro al 17000 nieuwe klanten verwelkomen.

Bron: Informatiememorandum Omzet (prognose)

Intekenen op exclusieve verkoop

BeursPro biedt particuliere beleggers de unieke kans om te beleggen in een aandelenemissie met een potentiële beursnotering. Als belegger kun je nu gebruikmaken van een early-mover voordeel.

De prijs van één certificaat is €7,50. Meedoen kan al vanaf 100 stuks.

* Bij een investering vanaf €10.000 ontvangen deelnemers 1% extra aandelen.

* Bij een investering vanaf €100.000 ontvangen deelnemers 10% extra aandelen.

In ruil voor een investering krijg je als belegger:

* Aandelen met een enorm groeipotentieel

* Early mover-voordeel

* Gegarandeerd dividendrendement van 5% per jaar

Bovendien koestert BeursPro een beursnotering. Met een potentiële beursnotering op termijn, kan dat een enorm boost aan de omzet en waarde van de aandelen geven.

Dit soort IPO’s zijn normaal gesproken alleen toegankelijk voor institutionele beleggers.

Aandelen kopen

Investeren is simpel: de inschrijving vindt online plaats. Inleggen kan via iDeal of Bancontact en uiteraard ook gewoon via een normale bankoverschrijving. Deelnemers ontvangen daarna direct een afschrift van de investering in hun mailbox. De procedures lopen via de notaris.

Meer informatie

Meer weten? Stuur een email naar: investeerder@beurspro.nl of bel naar 020-2480149

Bekijk hier de investeerdersvideo: