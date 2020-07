Luxe borrel, klein prijsje: zo doe je dat

De kunst om borrelen betaalbaar te houden, zit ‘m in van tevoren goed nadenken wat je nodig hebt. De verleiding is soms groot om lukraak van alles in te kopen: stokbroden, kaasjes, vleeswaren chips. Vaak houd je dan wat over en dat is zonde, zowel van het eten als voor je portemonnee. Het werkt goed om van tevoren een thema te kiezen en aan de hand daarvan een plank samen te stellen. Zo voorkom je dat je te veel inkopen doet en weet je zeker dat de smaken goed bij elkaar passen. Wij kozen drie thema’s uit het zomerassortiment van Albert Heijn, als inspiratie voor de perfecte borrelplank.

Ga voor gezond

Lastig om de bitterballen te laten staan, maar geen zin om alleen op een groentestengel te knagen? Geen nood, het is best makkelijk om lekkere borrelhapjes te maken die net wat gezonder zijn dan volvette kaas of gefrituurde snacks. Wat te denken van volkorentortillachips met een salsa van mango en limoen? Door wraps in driehoekjes te snijden en even te bakken in de oven, krijg je krokante chips die je op smaak brengt met een frisse salsa van zomers fruit. Een mooi alternatief voor chips met dipsaus! Fan van borrelnootjes? Ga dan eens voor deze optie: meng afgespoelde kikkererwten met cajunkruiden, olie en wat zout en rooster deze in de oven in een halfuurtje goudbruin en knapperig. Deze puffy peulvruchten uit de oven smaken heerlijk aan het einde van een lange zomerdag bij een biertje. Kinderen maak je blij met tomatentulpjes: door Romaatjes kruislings in te snijden krijgen ze de vorm van een bloem. Doe daar een mengsel van zuivelspread en verse bieslook in en je hebt een heerlijke snack die overal goed bij past.

Geen vlees, veel smaak

Een vegetarische borrel hoeft écht niet saai te zijn. Zeker niet als je je laat inspireren door de Midden-Oosterse keuken. De smeltkroes aan geuren en smaken waar deze keuken om bekendstaat, bewijst dat je ook zonder vlees heerlijke hapjes op tafel kunt zetten. Je borrelplank kan bestaan uit mezze (kleine gerechtjes zoals olijven, gegrilde courgette, gemarineerde artisjok, geroosterde amandelen of fetakaas) met zelfgemaakt platbrood.

Eventueel kun je de plank uitbreiden met lekkere dipjes, waarbij het geheim zit in de combinatie van smaken. Zo maak je heel eenvoudig van bietenhummus een prachtig sausje door er met de achterkant van een lepel Griekse yoghurt over te verdelen (zodat er een ‘swirl’ ontstaat) en daar wat geschaafde komkommerlinten overheen te draperen. Een beetje za’atar erover en je hebt een geweldige smaakmaker voor bij het platbrood. Ook labneh (hartige Libanese yoghurtdip), toum (Libanese knoflooksaus met citroen) en harissa (een pittige rode saus) zijn vrij eenvoudig zelf te maken en geven je borrelplank net dat beetje extra.

Italiaans: altijd goed

Italiaanse smaakcombinaties raken nooit uit de mode. Met de juiste inkopen en een kleine voorbereiding kun je de ingrediënten hun werk laten doen, zodat jij je vooral hoeft te focussen op de presentatie. Zorg voor een grote borrelplank en leg aan de zijkant spiesjes van mozzarella, basilicum en snoeptomaatjes. Klaar in een handomdraai door de losse ingrediënten simpelweg aan partyprikkers te rijgen. Vervolgens zet je daarnaast een kommetje olijven, wat sweet peppers (of zongedroogde tomaatjes) en dungesneden vleeswaren zoals parmaham, venkelsalami en mortadella (lekker om daar wat grof gehakte pistachenoten over de plakken te strooien!). In het midden van de plank leg je wat rucola ter garnering, waarover je wat olijfolie sprenkelt. Serveren met wat Italiaanse toastjes en je bent klaar!

