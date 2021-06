Zo kun je liquiditeiten vrijspelen met vastgoedfinanciering

Uitbreiden, een tweede filiaal openen of een nieuwe zaak beginnen; veel ondernemers hadden grote plannen voordat COVID-19 genadeloos toesloeg. Nu is overduidelijk de tijd aangebroken dat die dromen alsnog werkelijkheid worden.

Bij vastgoedfinancier Mogelijk uit Breukelen merken ze grote animo onder ondernemers om te investeren. “Maandelijks komen bijna 2000 ondernemers bij ons met een financieringsbehoefte. Dit is om liquiditeit vrij te spelen voor bijvoorbeeld financiering van hun pand, maar in toenemende mate ook om liquiditeit te krijgen voor investering in hun onderneming”, zegt Folkert Eggink, algemeen directeur bij Mogelijk.

Online platform Mogelijk faciliteert financieringen van vastgoed door heel Nederland. Het bedrijf is 5 jaar geleden begonnen en kent een ongekende, bijna exponentiële, groei.

Hypotheek (deels) afgelost

“Er zijn veel ondernemers die ooit bijvoorbeeld een hypotheek hadden van vier ton en die nu grotendeels, of zelfs volledig, hebben afgelost. Door je hypotheek weer te verhogen, kun je liquiditeit vrijspelen waarmee je investeringen kunt doen. Banken gaan hier lang niet altijd in mee. Bij ons kunnen ondernemers een quickscan doen en binnen maximaal 2 werkdagen weten ze dan tegen welke condities hun pand gefinancierd kan worden. In 90% van de gevallen krijgt een ondernemer daadwerkelijk een voorstel en ziet hij of zij direct wat de kosten van de lening zijn”, zegt Eggink.

Eggink is heel eerlijk als hij zegt: “Als je bij een bank terechtkunt, moet je dat gewoon doen. Maar je loopt daar toch vaak tegen een dichte deur aan. We merken uit de aanvragen die we binnenkrijgen dat het moeilijk is om je hypotheek te verhogen naar hetzelfde bedrag als waar je het pand ooit voor kocht, of je pand te herfinancieren tegen een hoger bedrag. Terwijl dat juist een mooie mogelijkheid is om ondernemers in Nederland te helpen aan meer liquiditeit met gepaste zekerheden. Bij ons staat die deur wel open. Voordeel is ook dat wij de financiering snel rondmaken, dit kan al binnen 1 à 2 weken. Als je nu een goed idee hebt, wil je als ondernemer natuurlijk niet nog maanden wachten. Onze investeerders die de panden financieren zijn bijna allemaal zelf ook ondernemer, of geweest. Zij weten waar behoefte aan is.”

Het pand van Mogelijk in Breukelen

Netwerk aan investeerders

Mogelijk biedt met een netwerk van investeerders ondernemers in Nederland de mogelijkheid om met behulp van zo’n private investeerder geld vrij te maken. In feite worden investeerders samengebracht met ondernemers die geld nodig hebben. De investeerders krijgen in ruil daarvoor rendement, plus het eerste recht van hypotheek. Het bedrijfspand dient op die manier dus als onderpand. De investeerder - die ‘iets’ met zijn vermogen wil doen - is blij, de ondernemer die juist behoefte heeft aan liquiditeit kan zijn plannen verwezenlijken.

Dagelijkse kost

Het zonder bank financieren van vastgoed is inmiddels heel gangbaar geworden. In Amerika was dat al veel langer het geval, maar de laatste jaren is het ook in Nederland dagelijkse kost. Eggink verwacht de komende tijd een nog grotere toestroom aan aanvragen. “Veel ondernemers zijn op zoek naar financiering om de draad na corona weer op te pakken. Initiatieven stonden in de ijskast en die worden daar nu uitgehaald. Daarnaast is er een groep die geld nodig heeft om de steunmaatregelen van de overheid terug te kunnen betalen.”

Het geld wordt voor allerlei verschillende commerciële doeleinden gebruikt, weet Eggink. “Recent nog hebben we bijvoorbeeld een financiering gefaciliteerd van een bakkerij/chocolaterie in Rotterdam. Daar wordt het geld dat vrijkomt gebruikt om de inrichting van het pand te vernieuwen.”

