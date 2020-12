Groter wonen? Ontdek vanuit huis wat je mogelijkheden zijn

Je droomhuis kun je natuurlijk online zoeken en vinden. Avonden speuren op huizensites is nog gezellig ook. Maar als je echt de stap naar een ander huis wilt zetten, komt daar veel meer bij kijken. Het financiële plaatje is natuurlijk heel belangrijk, maar wat nu precies mogelijk is in jouw situatie vertelt het internet je niet. Je hebt persoonlijk advies nodig.

Menno en Sofie weten daar alles van. “We wonen nu in de stad, op één hoog en hebben een heel lekker huis. Maar we hebben dit jaar een kindje gekregen, dus we zouden wel iets groter en ruimer willen gaan wonen”, vertelt Sofie. “Normaal gesproken zou je bij de bank binnenstappen voor hypotheekadvies. Dan ga je het gesprek aan en kijk je wat de mogelijkheden zijn. Maar dat kan nu natuurlijk niet.”

Videobellen

Menno en Sofie kozen ervoor om te Beeldbankieren bij ABN AMRO: een gesprek met een hypotheekadviseur, maar dan via videobellen. Enige twijfel vooraf was er wel. “Ik was een beetje bang dat ik geen deskundige aan de lijn zou krijgen”, zegt Menno.

Die twijfel hoort Koen, hypotheekadviseur bij ABN AMRO, wel vaker. “Maar je hebt een afspraak met een professioneel adviseur”, legt hij uit. “Wij lezen ons in en zorgen dat we de juiste documenten bij de hand hebben. Klanten krijgen vooraf een checklist, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Tijdens, maar ook na het gesprek, is er voldoende ruimte om je vragen te stellen.”

Slimme oplossingen

Tegenwoordig zijn er ook allerlei slimme oplossingen waarmee het beeldbellen op een andere manier wel dezelfde ervaring biedt als een gesprek op kantoor, vertelt Koen. “Je kunt geen documenten over de tafel schuiven, maar wel documenten via het beeldscherm delen. De ander kan dus meekijken. Vervolgens krijg je de documenten in je mail, dan kun je alles na het adviesgesprek nog eens even rustig doorlezen.”

Voor Menno en Sofie fijn om op die manier advies te krijgen nu ze hun zinnen hebben gezet op een grotere woning. “Het videobellen met Koen voelde alsof we aan dezelfde tafel zaten. Het beeld was goed en we dronken zelfs een kopje koffie samen via het beeldscherm”, aldus Sofie. Menno: “Koen stelde ook de juiste vragen, ik was meteen op mijn gemak. En omdat hij zijn scherm deelde, konden we zien wat hij aan het doen was.”

Allerlei scenario’s

Natuurlijk kun je een heleboel zelf online berekenen. “Maar als adviseur kan ik via Beeldbankieren ook allerlei scenario's voor je uitrekenen en die toelichten, met bijvoorbeeld verschillende hypotheekvormen en rentepercentages”, legt Koen uit.

“Koen kon ons ook advies geven over het stukje overwaarde wat we hebben en wat we daarmee kunnen doen”, vertelt Sofie. “Dat zet hij nog voor ons op papier, zodat we het kunnen nalezen.” Zij kan samen met Menno en Cato de volgende stap zetten. “We weten nu wat het budget is waarvoor we kunnen gaan zoeken naar ons droomhuis!”

