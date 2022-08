Sneaker-lovers opgelet: zo scoor je de nieuwste sneakers als eerste

Sneakers zijn anno 2022 verheven tot een ware kunstvorm. Niet zo gek dus, dat een hoop sneakers inmiddels ‘collectors items’ genoemd kunnen worden en dat echte sneaker-fans hun collectie graag willen uitbreiden met de nieuwste releases. Daar moet je soms wel snel bij zijn of je moet geluk hebben, aangezien een hoop sneakers behoorlijk gewild zijn (en dat is nog een understatement).

De beste merken sneakers

Hoe je dan aan de mooiste, meest zeldzame of nieuwste sneakers komt? Daar heb je een heel handig platform voor. Ken je Sneakerjagers al? Je vindt hier een compleet overzicht van alle sneakers die nu beschikbaar zijn en eraan komen. Lees en bekijk alles over sneakers, de laatste releases en de beste deals. Zij doen al het voorwerk voor je, zodat jij de sneakers die jij graag wil makkelijk kunt vinden.

Van Nike tot Off-White en van Puma tot New Balance; op Sneakerjagers vind je sneakers van alle topmerken, waarmee het platform ook campagnes maakt en evenementen organiseert. Je kunt er dus terecht voor de bekende sneakermerken, maar aan de verzamelaars die nét iets anders willen is ook gedacht. Sneakerjagers werkt samen met kleinere merken en organisaties, zoals voor museumprojecten en sneakerevenementen. Het platform zet zich in voor mooie initiatieven, zoals Rotterdams WEAR, waar sneakers gerecycled en schoongemaakt worden.

Makkelijk de nieuwste sneakers vinden

Een handige tool voor als je op zoek bent naar een specifiek paar sneakers óf niet helemaal weet wat voor iets je wil: Sneakerjagers heeft een zoekmachine die speciaal ontworpen is voor sneakers. Jij zoekt het paar sneakers dat je wil en het platform laat je precies zien waar je dit voor welke prijs kunt bestellen. Voor de koopjesjagers onder ons is er een aparte zoekmachine voor resale sneakers op platforms als StockX en Klekt.

Ook handig: op de release-kalender van Sneakerjagers zie je precies welke sneakers wanneer verschijnen. Een andere manier om op de hoogte te blijven van sneaker-releases, is via de Sneakerjagers app. Dan word je meteen op de hoogte gehouden van het laatste nieuws én kun je makkelijk op je smartphone zoeken. Check Sneakerjagers.com en download de app om je nieuwe favoriete sneakers te vinden.