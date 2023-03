Verrassend veelzijdig Valencia móet je echt een keer bezoeken

Een stedentrip die je kunt combineren met een strandvakantie is natuurlijk ideaal. In Valencia vind je eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een heerlijk verblijf. Cultuur, een prachtig centrum en dito strand vormen de basis voor een paar fantastische dagen.

Valencia is met 160 kilometer aan brede fietspaden uitermate geschikt om per fiets te verkennen. En het fietsen door de stad is een belevenis, die vooral bijzonder wordt door de Turia, voluit Jardín del Turia genaamd.

Fietsen door de rivier

Dit is een opgedroogde rivier die nu een park is. Het park is 9 kilometer lang, dus sowieso al goed voor een leuke fietstocht. En in het park zijn verschillende afslagen waardoor je op diverse plekken in de stad uitkomt. Op die manier kun je op een heel leuke en veilige manier de gehele stad verkennen.

Ook wandelaars kunnen veilig hun lol op, want er is een voetgangersgebied in Valencia van 150.000m2 groot.

De Turia

Het centrum staat bol van de barretjes, terrasjes en restaurants. Wat verder opvalt is dat Valencia nogal wat feestdagen kent, dus er is vaak een extra feestelijk tintje te bespeuren in het stadscentrum.

Het strand is boven verwachting mooi. Niet een typisch standsstrand, maar een volwaardig vakantiestrand met strandtenten en restaurantjes waar je heerlijk kunt lunchen en dineren.

De enige echte paella

Over eten gesproken: wie een typisch Spaans gerecht wil proeven, komt natuurlijk al snel uit bij paella. Maar wist je dat deze delicatesse uit Valencia komt? Wie dus de enige echte paella wil eten, moet echt eens naar deze stad komen. Waar het op culinair gebied überhaupt goed vertoeven is. Een aanrader is ook om ergens bij een strandtent een Agua de Valencia te bestellen. Vergis je niet; dit heeft met water weinig te maken. Het is een heerlijke cocktail die gemaakt wordt van cava, sinaasappelsap, wodka, gin en suiker. Natuurlijk zit er sinaasappelsap in, want sinaasappels horen net zo bij Valencia als de zon en het strand.

Nog iets wat je veel tegen zult komen in Valencia is horchata. Dat is een Spaanse drank afkomstig uit deze regio. Het is een melkachtige substantie, gemaakt van tijgernoten, water en suiker. Als bekroning voor alle culinaire hoogstandjes mag Valencia dit jaar in juni de World’s 50 Best Restaurant Award organiseren.

Nog meer tips

Wat zeker niet mag ontbreken op je to-do list in Valencia – en waar je eigenlijk ook niet omheen kunt – is de Ciutat de les Arts i les Ciències, oftewel de Stad van Kunst en Wetenschap. Dit is een cultureel en wetenschappelijk complex van zes bijzonder gebouwen, gelegen in de Turia. Echt prachtig!

Verder zijn de kathedraal en de grote versmarkt Mercado Central in het centrum een bezoek meer dan waard. Sowieso is de oude historische volkswijk Barrio La Seu - waar de Kathedraal staat - een must-see. Hier kun je heerlijk dolen langs oude stadsmuren en restaurants.

Niet ver buiten het centrum ligt Mestalla Stadion Valencia CF, het stadion van de plaatselijke voetbalclub. Altijd leuk voor een toer, of misschien wel een bezoek aan een wedstrijd van deze club uit de hoogste Spaanse divisie.

Duurzame stad

De stad heeft trouwens als doel om tegen 2025 volledig klimaatneutraal te zijn en de belangrijkste toeristische bestemming te worden met een nul-impact op het milieu. In Valencia wordt duurzaam voedsel verbouwd in het natuurpark Albufera. Er worden daar verschillende lokale rijstsoorten verbouwd die het hoofdingrediënt vormen van de beroemde paella. Door deze manier van produceren, is er een korte productieketen en zijn er amper transportkosten.

De pier in park Albufera

De inspanningen die het stadsbestuur leveren voor een schonere aarde zijn inmiddels beloond met de verkiezing tot Europese Groene Hoofdstad van 2024.

Valencia – met maar liefst 300 dagen zon per jaar - laat zich al met al het best omschrijven als verrassend veelzijdig, maar eigenlijk schieten woorden tekort om deze stad de waarde toe te kennen die hij verdient.