Nora wordt zwaar toegetakeld op haar werk

Mishandeld worden door een paar jongeren uit de instelling waarvoor ze werkt. Nora kon het niet bevatten. Nu zat ze zwaar toegetakeld bij de Eerste Hulp. Hoe kon dit gebeuren? Ze is juist zo begaan met het welzijn van die jongens. Ze voelt aan haar gezicht en realiseert zich dat het foute boel is.

Nora (26) is een stoere meid met een gevoelig hartje. Ze vond het verschrikkelijk toen haar ouders uit elkaar gingen. Zij was toen elf jaar en zat klem tussen haar ruziënde ouders. Ze ging al vroeg op kamers.

De jaren die volgden waren geweldig. Ze studeerde sociaal werk en begon vol passie aan haar baan als jongerenbegeleider in een kliniek voor jongeren met psychische problemen. Ze kon zich goed inleven, juist omdat ze zelf zo goed wist hoe het is als je het thuis niet zo getroffen hebt.

Mikpunt

Ze was met een paar jongens enthousiast aan het tafelvoetballen en de gemoederen liepen steeds hoger op. Een paar jongens werden agressief en Nora probeerde met kalmerende woorden de boel tot bedaren te brengen. Het ging mis. Ineens werd zij zelf het mikpunt van de agressie en er was niets dat ze kon doen om het te stoppen.

In het ziekenhuis blijkt dat Nora’s neus en kaak zijn gebroken, een paar ribben gekneusd en ze heeft een hersenschudding. Ze is meerdere keren in haar gezicht getrapt terwijl ze op de grond lag. De arts adviseert haar om psychische hulp te zoeken. Ook haar werkgever biedt psychische hulp aan wanneer hij haar bezoekt. Dat vindt ze niet nodig. Ze heeft het immers altijd prima zelf weten te redden.

Nachtmerries

Een paar dagen later komt alsnog de klap. Ze krijgt last van nachtmerries, is zeer emotioneel en angstig. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ze draait rondjes in haar hoofd.

Als ik haar spreek en zij haar aangrijpende verhaal doet, vraagt ze zich af of ze ooit nog terug wil naar de kliniek en ze maakt zich zorgen over haar toekomst. Ze kan voorlopig niet meer werken. Als eerste verzeker ik haar dat de mishandeling zeker niet haar schuld is. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkplek.

Schadevergoeding

Ik stel Nora's werkgever aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden en hij neemt zijn verantwoordelijkheid. De verzekeraar van de kliniek zal dit regelen. Ik maak een overzicht van alle schade die Nora heeft en vraag om vergoeding hiervan.

In eerste instantie worden alle directe kosten betaald, maar na verloop van tijd wordt in twijfel getrokken of de klachten van Nora nog wel het gevolg zijn van de mishandeling. Gelukkig had ik alle medische informatie goed in kaart, van zowel het fysieke als het mentale deel van het letsel. We stonden dus sterk in de onderhandelingen.

Succesvolle regeling

De verzekeraar is uiteindelijk bereid alle kosten te betalen: zowel de medische kosten als huishoudelijke hulp, smartengeld en het verlies van haar arbeidsvermogen. Zij kreeg daardoor alle rust en tijd om te herstellen. Nora heeft een begeleider gevonden om op zoek te gaan naar ander, vergelijkbaar werk, maar dan met minder onberekenbare jongeren.

Ze is blij dat ze weer toekomstperspectief ziet met een nieuwe functie waarin ze nog steeds haar passie kan volgen: jongeren helpen die het moeilijk hebben.

Arthur van Eelen

