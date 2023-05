Deze fijne en compacte elektrische auto’s koop je voor 15.000 euro

Occasionselectie

Renault ZOE 2013 – heden

De ZOE verveelt al tien jaar niet. Nieuw leverde Renault de auto zonder accu, die moet je erbij leasen. Kijk goed naar elke aanbieding of de accu in de prijs is inbegrepen. De ZOE rijdt makkelijk, het zitcomfort is niet overdadig, maar in de stad gaat het best. Daar ligt het verbruik al gauw rond 15 kWh/100 km: zuinig. We kiezen de donkergrijze ’Intens’ (2018, 111.000 km) voor € 14.950 bij een autobedrijf in Winschoten.

Smart forfour 2020 – 2022

Leuk en onderscheidend om te zien en toch is deze forfour geen succes geworden. Voor vier volwassenen is hij wat krap, het rijcomfort is heel bescheiden. In de stad gaat het allemaal best. Het stroomverbruik ligt op zo’n 16 à 17 kWh/100 km. De batterij is maar 18 kWh groot, dus de actieradius houdt rond 100 km op. Bij een dealer van een ander merk in Aalsmeer staat een ’Business Solution’ (2019, 35.000 km) voor € 14.950.

Volkswagen e-Up! 2014 – 2022

De Up! rijdt gemakkelijk en is redelijk comfortabel. Belangrijk is dat vanaf 2019 er een veel grotere accu beschikbaar is (36,8 kWh), wat bijna een verdubbeling in actieradius mogelijk maakt. Het stadsverbruik ligt rond 15 kWh/100 km, dus met de kleine accu houdt het met goed 100 km wel op. Wij gaan voor de witte importauto (2017, 51.000 km) voor € 14.950 bij een autobedrijf in Ulft.

Technische aandachtspunten

Het enige dat bij de ZOE weleens schijnt voor te komen, is een schakelhendel die niet meer uit de ’P’-stand wil. Enorm onhandig, want niet alleen kun je er niet mee rijden, maar zelfs het vervoer naar de garage is een serieus probleem, want hij rolt ook niet. Dat wordt takelen! In het instructieboekje staat een noodprocedure, maar het is niet iedereen gegeven om die uit te voeren.

Smart forfour

Net als bij de technisch identieke Renault Twingo komt het voor dat de laadkabel niet uit de auto wil. Even de auto opnieuw op slot zetten, laadpaal in- en weer uitschakelen, deuren ontgrendelen en vaak gaat de kabel dan wel los. Geen fijne ervaring, maar ach, als je dit eens hebt meegemaakt, schrik je er een volgende keer niet meer van.

Volkswagen e-Up!

Bij de elektrische Up! is geen enkel probleem bekend dat vaker optreedt. Een heel sterk argument voor de keuze voor deze compacte Volkswagen.

Beste keus

De Smart is wellicht de leukste om te zien, de Renault brengt het er niet slecht vanaf. We hebben een lichte voorkeur voor de e-Up! wegens ruimte, rijcomfort en techniek, maar liefst sparen we even door voor een e-Up! met de veel grotere batterij.

