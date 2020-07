Bijzondere tijdelijke campings springen in op grote vraag

Binnen drie maanden wisten Sander Borgert (36) en Victor Stokvis (34) De Camphanen uit de grond te stampen. Een idee op een bierviltje groeide uit tot een volwaardige camping met een grote variatie aan vintage campers, van een omgebouwde brandweerauto tot het iconische VW T2 Transporter-busje en een DAF-stadsbus.

Wij slapen in ’De Klaploper’, een stokoude klapcaravan die bij elke stap een beetje heen en weer wiebelt. De caravan ruikt net zo oud als-ie eruitziet, maar functioneert net zo goed als moderne equivalenten. De Klaploper is uitgebreid met een tent, inclusief die typische tentgeur die iedere kampeerder zal herkennen. De geur van langzame tijd en relaxen. De geur die doet denken aan broeierige dagen en tikkende regendruppels.

Hoewel de mannen nog zwoegen om kinderziektes weg te werken, zit de sfeer er tijdens dit openingsweekeinde goed in. Lekker zwemmen in het naastgelegen meertje, lezen op een stoeltje voor de caravan en een praatje maken met de buren. Twee bordjes en bestek afwassen is voldoende werk voor een ochtend. Haast is er niet bij. Een heerlijk gevoel.

De Camphanen-oprichters Victor en Sander

Advies

„Sander vroeg me drie maanden geleden om technisch advies over zijn camper”, vertelt medeoprichter Victor Stokvis ’s avonds bij het kampvuur, nadat hij een slok van het Haarlemse speciaalbier Uiltje neemt.

Tot de uitbraak van het coronavirus was hij actief als adviseur binnen de camperwereld, maar die markt kwam grotendeels op z’n gat te liggen. „Ik kende Sander nog niet, maar we bleken dezelfde droom te hebben: een camping oprichten.” Een week later stond het idee op papier.

De Groene Heuvels

De eerste halte van deze reizende camping is recreatiegebied De Groene Heuvels in het Gelderse Ewijk, vlakbij Nijmegen. De plek waar op het moment van schrijven eigenlijk het populaire festival Down The Rabbit Hole zou plaatsvinden, maar dat is geannuleerd. Het volgende seizoen rolt de camping in z’n geheel door naar een andere locatie. „Waar dat gaat worden is nog niet bekend, maar we staan open voor leuke ideeën.”

Het concept van de Camphanen gaat echter verder dan een verzameling vintage voertuigen. „Je boekt een camper naar keuze, inclusief alle voorzieningen”, vertelde Borgert eerder die dag. Trots laat hij de douchecabine en het toilethokje achter onze caravan zien. „Elke busje heeft zijn eigen voorzieningen. Ook linnengoed, handdoeken, kookstel, servies, koelkastje, buitenzitje, vuurkorf en prullenbak zijn aanwezig. Beschouw het als een hotelkamer, maar dan op wielen.”

„Het idee is om het camperleven zoals wij het hebben ervaren, voor iedereen toegankelijk te maken. Juist nu is het heerlijk om in eigen land op avontuur te gaan. Dankzij de campervans ervaar je toch een beetje het leven on the road.” Een boodschap die duidelijk is aangekomen bij ondergetekende, want inmiddels is mijn zoektocht naar een tweedehands camper gestart. Een droom die ik al langer koesterde, maar sinds mijn weekend bij De Camphanen opnieuw is aangezwengeld.

Geen campingmaffia

Ook leuk: de campers zijn alleen per week te boeken. „Geen groepjes die worden buitengesloten zoals je weleens op andere campings ziet waar vaste gasten de sfeer bepalen. Je bent hier echt een week op één klein terrein samen.”

Evenals tijdens een meerdaags festival leef je even in een bubbel op een klein stukje gras in een klein stukje Nederland.

’s Avonds eten we de daghap die vers wordt bereid door De Strandbar, een mobiel restaurant plus barretje waar je elke avond voor een habbekrats een maaltijd kunt bestellen. In de ochtend serveert de bar een uitgebreid ontbijt voor een paar euro. Als je toch voor een week maximaal luieren kiest, kun je koken op een gasstelletje net zo goed laten zitten. Vandaag staan pannenkoeken op het menu, een klassieke campingmaaltijd. In de buitenlucht smaken ze toch beter dan thuis.

In de avond drinken we een biertje, praten we bij het kampvuur, dansen we tijdens de silent disco en vallen we na – jawel – een wárme douche heerlijk in slaap. Dat campingleven is zo slecht nog niet.

5x pop-up campings in Nederland

Vintage voertuigen

Op de Camphanen in Ewijk staan 25 unieke vintage voertuigen, onderverdeeld in drie categorieën: de 4-persoons caravan, de 4-persoons camper en de 5-6-persoons camper. De voertuigen zijn te boeken tot en met 25 september, daarna worden de campers gestald. Volgend jaar gaan ze weer op weg voor een nieuw avontuur.

decamphanen.nl

Back to basics

Boscamping de Wildevier in Drouwenerveen (Drenthe) is eveneens een vrucht van de coronacrisis. Opgericht door drie jonge freelancers in de festival- en culturele evenementenwereld die ineens geen werk meer hadden. In tegenstelling tot pop-upglampings ga je op Boscamping Wildevier terug naar de basis. Lounge in een hangmat of pak een goed boek uit de minibibliotheek. Avontuurlijke types vinden zichzelf terug op de slacklines of in een kano op het water. In de avond gaat het kampvuur aan en geniet je van een biertje en gitaarmuziek. Huur een grote of kleine tent of kom met je eigen tent of camper.

campingdewildevier.com

Familie- en surfdorp

Laguna beach in het Noord-Hollandse Schoorl is een fonkelnieuw pop-up familie- en surfdorp, ontstaan uit een samenwerking tussen ondernemers uit de evenementen-, cultuur- en horecabranche. Op loopafstand van de duinen en de zee. Boek een accommodatie (een grote familietent, een Mongoolse nomadentent of een tipi) en maak gebruik van het enorme activiteitenaanbod. Denk aan suppen, Fatmaxxen (op een elektrische step door de duinen crossen), mountainbiken, golfsurfen, fitnessen op het strand, windsurfen, beachvolleyballen en yoga.

lagunabeach.nu

Zicht op brouwerij

’Wie is de BOB’-discussies zijn overbodig nu je kunt neerstrijken in de ingerichte tenten van de Hertog Jan Proeverij Pub-up Summer Camp in Arcen (Limburg). Word wakker met de geur van hop en zicht op de brouwerij. Klinkt als een mannenvakantie, maar de Pub-Up Summer Camp is gewoon een camping, maar dan met een culinair en luxe randje. Boek de Prestige-tent of de Bierra-tent, inclusief proeverijen, een diner en bourgondisch ontbijt. Ook kun je een rondleiding door de brouwerij bijboeken of een fietstocht door de omgeving maken.

hertogjanproeverij.nl/pub-camping

Speeltuin voor jong en oud

Tijdloos in Erm (Drenthe) is een concept uit het creatieve hart van ID&T, de organisatie van festivals als Mysteryland. Door het wegvallen van evenementen hebben zij hun passie en liefde voor inspirerende avonturen op een nieuwe manier kunnen ontdekken. Tijdloos is de grootste chill-out van 2020. Relaxen, ontdekken en de vrijheid vieren aan het Ermerstrand in Drenthe. Verwacht een speeltuin voor alle leeftijden met ontspannen activiteiten. Je kunt je eigen tent meenemen of een ruime accommodatie huren. Tevens plek voor grotere vriendengroepen.

wij-zijn-tijdloos.nl

Lekker luxe

For-rest Glamp in het Gelderse Rekken is een pop-up camping die zich focust op glamping. Je kunt riante accommodaties boeken zoals de luxury suite, een Mongoolse nomadentent, een tiny house of een ouderwetse bedstee. For-rest biedt geen plek aan kinderen, behalve tijdens de familieweken (tot en met 7 augustus). Er zijn allerlei activiteiten zoals yogales en bootcampen of ga op pad met de e-brommer of e-bike.

forrestglamp.nl