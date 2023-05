Dagrecept: Spaghetti met spinazie en courgette

Bijvoorbeeld spinazie, sugar snaps en courgette, zo kom je wel aan je portie groente! Een vondst van Nigel Slater uit Greenfeast (Fontaine). Doe de bladeren met aanhangende water in een pan, kook een minuut of twee met het deksel erop zodat de spinazie in zijn eigen stoom gaar wordt.

Voeg 1 of 2 eetlepels water toe als je bang bent dat het gaat plakken. Doe de spinazie zodra hij is geslonken in ijswater, knijp hem uit en hak grof. Breng een pan met water aan de kook, voeg royaal zout toe, doe de sugarsnaps erin, laat 2 minuten koken, giet af en laat uitlekken. Kook de spaghetti in een diepe pan met ruim water en zout beetgaar, giet af. Snijd de courgette in dikke plakken en dan in vieren.

Smelt de boter in een ondiepe pan en voeg een paar eetlepels olijfolie toe. Bak de courgette 4 - 5 minuten tot het begint te kleuren en doe de spinazie en sugarsnaps erbij. Hak de peterselie grof en meng door de groenten. Giet de slagroom erbij en roer rustig. Laat 1 minuut smoren, giet het mengsel over de uitgelekte pasta en meng losjes. Bestrooi met pittige parmezaan.

Nodig voor 2 personen:

- 200 g spinazie

- 125 g sugar snaps

- 200 g spaghetti

- flinke courgette

- boter

- olijfolie

- kleine bos peterselie

- 125 ml slagroom

- geraspte Parmezaan