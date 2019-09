Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Het hoogtepunt kwam in juni tijdens gamebeurs E3 toen hij met oorverdovend applaus werd onthaald toen hij hoogstpersoonlijk zijn rol in de game Cyberpunk 2077 aankondigde. Alle ogen zijn nu gericht op dit spel dat volgend jaar uitkomt.

Keanu Reeves speelt als Johnny Silverhand één van de hoofdrollen in het gloednieuwe open wereld rollenspel Cyberpunk 2077 die jouw personage zal gaan begeleiden door de futuristische stad Night City. Hoe is de samenwerking tussen hem en de Poolse studio CD Projekt RED eigenlijk ontstaan?

Lang in de maak

Het is een samenwerking die sinds vorig jaar in de maak is, nadat de game oorspronkelijk in 2013 onthuld werd via een korte trailer. Daarna ging er vijf jaar voorbij zonder een woord over de game te spreken terwijl een andere succesvolle game genaamd The Witcher III: Wild Hunt werd uitgebracht. Plots was daar in 2018 de grote onthulling dat Cyberpunk 2077 onderweg was. Sindsdien kijken fans reikhalzend uit naar elke druppel informatie die ze kunnen krijgen.

Niet alleen fans waren onder de indruk van de onthulling in 2018 zo lijkt het. Dat was volgens Marthe Jonkers, senior concept artiest bij CD Projekt RED ook het jaar waarin de Poolse studio voor het eerst contact opnam met Keanu Reeves om te pijlen of hij een rol zou willen spelen in de game.

,,Dat had hij. Toen hebben we eerst een test gedaan met hem en toen was hij heel enthousiast. Het klikte heel erg en toen is eigenlijk dat balletje gaan rollen en is zijn rol als Johnny tot stand gekomen. Hij speelt ook best een grote rol in het spel”, lacht Jonkers. “Het is niet zo dat hij even verschijnt en dat je denkt ‘oh daar is Keanu’. Nee, eigenlijk is hij één van de meest belangrijkste personages in Cyberpunk.”

“Eigenlijk is er maar één optie”

Dat personage, Johnny Silverhand, is voor eenieder die bekend is met de originele Cyberpunk een oude bekende. Cyberpunk begon in 1988 als een rollenspel dat je met pen en papier speelde en kreeg al snel een vervolg, Cyberpunk 2020 waarin Johnny Silverhand voor het eerst verscheen. Zijn rol in Cyberpunk 2020 heeft veel invloed gehad op de keuze voor Reeves.

,,Hij heeft echt een achtergrondverhaal en hij is dus al een uitgediept personage,” begint Jonkers. “Het is een heel sterk type en hij vecht voor zijn eigen idealen. Toen dachten we wie daar nou het beste bij past. Is er nou iemand die iets zou kunnen toevoegen aan dit personage zonder dat hij helemaal verandert? En dan is er eigenlijk maar één optie. Ja, dat is Keanu. Hij heeft heel veel ervaring met dat soort personages.”

Reeves is natuurlijk geen vreemde wanneer het aankomt op sci-fi, het genre van Cyberpunk 2077. The Matrix was immers een grote hit die volledig ondergedompeld was in hoge sci-fi met een cyberpunk-setting waarin iedereen de mensheid zonder dat ze het zelf doorheeft vastzit in een simulatie. Reeves speelde Neo, de grote held die alles op moest gaan lossen. Een rol die hij in The Matrix 4 overigens weer zal vertolken waarvan onlangs de aankondiging was.

Succesvolle samenwerking

Toch waren het niet de rollen in The Matrix en recentelijk John Wick de reden om te kiezen voor Reeves. ,,We zoeken echt zeg maar mensen die wij vinden passen bij de personages die wij hebben,” stelt Jonkers. “Je kan natuurlijk een beroemdheid kiezen omdat je een grote naam in je game wil, maar dat is niet hoe het bij ons ging. We hadden eerst het personage Johnny Silverhand.”

Doordat het personage al een rijke geschiedenis kende, zou je zeggen dat het Reeves’ mogelijkheden om het personage in te vullen zou beperken. Dat viel allemaal wel mee volgens Jonkers. In tegenstelling zelfs, de samenwerking met Reeves verliep zelfs zo goed dat hij helemaal zijn eigen draai aan het personage kon geven.

,,We vinden het juist leuk als hij komt met ideeën en die had hij ook. Hij had ook ideeën voor ‘nou Johnny zou het op deze manier zeggen, Johnny zou zo gaan staan’. We hebben hem ook helemaal gescand, hij heeft alles ingesproken, dus hij heeft een enorme invloed gehad op dit personage,” vertelt Jonkers enthousiast.

Grote onthulling

Uiteindelijk heeft het lang geduurd voordat de rol van Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 officieel onthuld werd. Waar de eerste gesprekken in 2018 plaatsvonden, was het pas in juni 2019 tijdens gamebeurs E3 in Los Angeles dat de wereld werd ingelicht over Reeves’ rol. Via een persconferentie van Microsoft in het Microsoft Theatre in L.A. en middels een livestream werd het nieuws bekendgemaakt en wat volgende was een collectieve schreeuw van verbazing en enthousiasme.

Wat het plaatje helemaal compleet maakte, was Reeves die zelf op het podium verscheen om nog een goed woordje te doen over de game. Bij een korte adempauze zag een fan in het publiek zijn kans schoon om zo hard mogelijk naar zijn idool te schreeuwen. “You’re Breathtaking!” Vol verbazing reageerde Reeves met dezelfde woorden op de fan, waarna hij iedere fan en gamer in de zaal aansprak en verkondigde dat iedereen daar adembenemend is.

Het is een moment dat twee maanden later nog steeds een hot topic is en ook binnen de Poolse studio was het een groot moment. ,,Hij handelde in dat moment zo cool en dat hij er ook goed op inspeelde. Dat was echt… wauw,” vertelt Jonkers. Het is volgens haar dan ook een indicatie van hoe leuk Reeves het vond om aan de game te werken. Dat is maar goed ook, want volgens Jonkers was er niemand anders die de rol had kunnen vervullen. ,,Het was Keanu of niemand. Keanu is Johnny en niemand anders. Niemand kan hem vervangen.”

Meer informatie over Cyberpunk 2077 en meer van het interview staat op www.xgn.nl