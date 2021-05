Trend: zoete aardappelijs (en zo maak je zelf)

George Lee, een populaire kok op Instagram en Tiktok, deelde onlangs op zijn sociale mediakanalen een video waarin hij ijs maakt van zoete aardappel. Het werd een hit!

De kok gebuikt voor de ijsjes, die de smaak en structuur hebben van karamelijs, een aardappelsoort met oranje vruchtvlees die vooral in Taiwan verkrijgbaar is. Of anders Japanse of Koreaanse zoete aardappels, met een geel binnenste (en een paarse schil).

Hij maakt de traktatie door de zoete aardappels eerst te bakken tot zacht zijn en gaan karameliseren. Daarna gaan ze de vriezer in. Het koude, custard-achtige vruchtvlees maakt deze ijsjes volgens Lee zo’n lekkere snack.

Zo maak je ze zelf zoete aardappel-ijsjes

Het is in ieder geval belangrijk dat de aardappels een hoog gehalte aan natuurlijke suikers hebben. Gebruik dus vooral niet te zetmeelachtige zoete aardappels, zo tipt Lee.

In Nederland zou je kunnen gaan voor de oranje zoete aardappels, liefst formaatje klein tot medium (300 tot 400 gram, niet te groot). Was en boen ze goed schoon en bak ze 40 tot 60 minuten in de oven op 230 graden.

Als ze zijn afgekoeld, kun je ze verpakken in diepvrieszakken en invriezen. Na vier uur zouden ze de perfecte textuur moeten hebben.