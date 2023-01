Hoeveel zou je maandelijks moeten sparen? Dit adviseert het Nibud

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Dat het slim is om te sparen, hoeven we je vast niet te vertellen. Maar hoeveel zou je eigenlijk minimaal moeten sparen per maand? Daar is niet zo makkelijk antwoord op te geven. Waar de één met zijn salaris makkelijk 500 euro opzij kan zetten, is dat voor de ander helemaal niet vanzelfsprekend. Het Nibud heeft daarom een vuistregel bedacht op basis van een percentage.