Sjoerd Perfors bedacht Flitsmeister: ’We willen de vriend van de automobilist zijn’

Twee miljoen actieve gebruikers en toch is er maar één persoon die er ooit opkwam om een bruikbare en visueel aantrekkelijke app tegen verkeersboetes te ontwikkelen: Sjoerd Perfors. Zijn woon-werkverkeer van Veenendaal naar Apeldoorn maakte dat hij al in 2009 een scriptje schreef dat automatisch de flitsers op zijn route doorgaf.

Bekijk ook: Het weergaloze geluid van de VW Corrado VR6

De collega’s met wie hij die gegevens deelde, waren ook enthousiast. Samen met collega en compagnon Rick Waalders prutste Perfors in de avonduren aan een app voor de iPhone 3, waarvoor je toen zelf apps kon ontwikkelen. De eerste versie van Flitsmeister verscheen op Valentijnsdag 2010 in de App-store. Perfors: „Die stelde nog niets voor; een lijstje met flitsers waaraan je je favoriete wegen kon toevoegen en dat automatisch ververste, met wat leuke geluiden.”

Het waren de leuke geluiden en het aanschrijven van veel review-sites die ervoor zorgden dat Flitsmeister opviel. Want de eersten met dit idee waren de mannen niet. „Maar onze manier van presenteren was anders en de data waren beter omdat we verschillende informatie samenvoegden.”

Gunfactor

Natuurlijk hoorde Perfors regelmatig mensen verzuchten dat zij ook zo’n app hadden willen bedenken. Maar doe het dan maar en tevens op een manier die aanslaat. „Wat ons heeft geholpen, is het aanschrijven van die review-sites, de mond-tot-mondreclame, maar ook het feit dat wij de app als service bouwden, niet om er geld aan te verdienen”, vermoedt Perfors. „Terwijl de concurrentie meer een financieel oogpunt had, wilden wij anderen gewoon helpen. Dan is de gunfactor hoger.”

Sterker nog: kostte de app eerst 2,39 euro per download, na twee jaar besloten ze ’m gratis te maken. Een keerpunt in de bedrijfshistorie: op die dag in 2012 werd de app meer gedownload dan in het hele jaar ervoor. „Apps als deze kunnen alleen werken bij veel gebruikers. Met deze zet versterkten we onze positie in de markt.”

"We willen een vriend voor de automobilist zijn"

Flitsmeister kent inmiddels 27 werknemers en een omzet van ruim 5 miljoen euro. De app is inmiddels af van het ’geen-boete’-idee maar wil gebruikers makkelijk en veilig van A naar B helpen. „We willen een vriend voor de automobilist zijn. We begonnen files te vermelden, daarna spookrijders en afgesloten rijstroken. Daardoor zijn we door de overheid geaccepteerd en werken we nu in verschillende projecten met ze samen.”

Vernieuwen

„Als je eenmaal iets hebt bedacht wat staat, moet je blijven vernieuwen. Ik heb informatica gestudeerd en onze werknemers zijn creatief en enthousiast, daardoor blijf je steeds innoveren en groeien. We krijgen ook veel feedback van onze gebruikers. Eigenlijk zijn we één grote denktank.”