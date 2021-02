In B&B Sea and the City (Overveen) zou je ook gewoon kunnen (en willen) wonen

Je hebt van die verblijven waar je je direct thuis voelt zodra je over de drempel stapt. Zoals Sea and the City. Bij het openen van de hoogglans groen gelakte houten deur heb je zin om je schoenen uit te schoppen en op de stoffen bank te ploffen, om er de komende dagen niet meer vanaf te komen. Niet vreemd: het gezin van eigenaren Roos en Rick woonde hier een aantal maanden voordat ze hun eigen huis direct ernaast betrokken.

Sea and the City is eigenlijk de verbouwde garage van het statige pand, al doet die omschrijving het huisje geen eer aan. Want van die garage is niets meer te merken. Alles is lekker licht: de witte vloer, de crèmekleurige ronde eettafel en dito gordijnen, de bank, de lichthouten witte stoel met eveneens wit (nep)bontje en het lage lekkere bed in de nok van het huisje, te bereiken via de (steile) houten hoogglans witgeverfde trap.

Bekijk ook: In dit Rotterdamse hotel geniet je op grote hoogte

Tot aan de sneeuw in het kleine, van de buitenwereld afgesloten tuintje aan toe; we bezochten Overveen net na de sneeuwstorm. De temperatuur nodigt dan weer minder uit om te doen wat er op de grote buitenposter staat: This garden is for dancing. Dat doen we graag komende zomer!

Huiselijk

Ontbreekt het bij veel hotels of verblijven nogal eens aan accessoires – het moet immers vooral praktisch en functioneel zijn – merk je hier dat het meer is dan alleen een plek om te overnachten. Je kunt echt léven, ook dankzij de keuken met alle benodigdheden, tot inductieplaat en goede olijfolie aan toe.

Ook de Rituals geurkaars in het toilet, met ernaast een heerlijk ruime (regen)douche, de plantjes en plaids, zwart-wit mandjes naast de televisie aan de wand, de bijpassende kussens en het eveneens zwart-witte kleed zorgen voor een huiselijk gevoel. De oude balken geven de slaapkamer wat extra sfeer.

Mocht je toch het huisje willen verlaten, dan fiets je zó richting het strand van Bloemendaal, de te huren fietsen staan klaar. Beide enthousiaste eigenaren zijn bereid om je van de leukste tips om te eten en drinken of wat dan ook te voorzien, hoewel dat in tijden van lockdown natuurlijk minder aan de orde is. Anders ligt er een overvolle map met adviezen in de keukenla.

Alsnog dansen

Hier blijven is zeker geen straf: we blijven zo lang mogelijk op de comfortabele hangbank om ons na een tussenstop in de regendouche naar boven te begeven.

Om tot de conclusie te komen dat we zeker nog eens willen terugkomen, hartje zomer. Dan pakken we de reeds klaar hangende strandtas met badhanddoeken mee, springen we op de fiets en hop, naar het strand. Om vervolgens alsnog in die tuin te gaan dansen.

In ’t kort

Interieur

Licht, Scandinavisch, huiselijk en warm. Alles is aanwezig.

Locatie

Op een steenworp afstand van het strand, met voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.

Service

De eigenaren zijn via mail snel bereikbaar voor vragen vooraf en tijdens het verblijf via app. Indien thuis, dan verwelkomen ze je persoonlijk. Zo niet, dan is de sleutel in de speciale kluis te vinden.

Praktisch

Vanaf 130 euro per nacht (laagseizoen, doordeweeks). Een weekeinde in het hoogseizoen (3 nachten) is 465 euro (kinderen tot 1 jaar gratis) seaandthecity.nl