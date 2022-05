Dagrecept: Indiase lassi met (of zonder) mango

Erg lekker, maar het frisse drankje wordt in India traditioneel niet zo bereid. Ik was vorig jaar bij culi-schrijfster Paulami Joshi op bezoek om de geheimen te ontdekken van de Indiase keuken, waarbij we heerlijk platbrood (rotiplaten) bakten.

Ze schreef de Bijbel van de Indiase keuken (Carrera Culinair) en had dan ook een heerlijk recept voor lassi (met of zonder mango). Er gaat best wat suiker in; pas dit gerust aan naar smaak. Plet de kardemom-peulen in een vijzel. Verwijder de peulen en maal de zaden fijn. Mix de yoghurt en het water met een handmixer tot een gladde massa. Als je mango-lassi maakt, voeg dan ook de mango toe.

Voeg de suiker, de helft van de gemalen kardemom en eventueel de saffraan toe en blijf kloppen tot alle suiker is opgelost en je een mooi schuimlaagje bovenop ziet. Verdeel de lassi over de glazen en bestrooi met de overige gemalen kardemom. Garneer met de pistachenoten en/of amandelen.

Nodig voor 4 personen:

- 8-10 kardemom-peulen

- 500 g Griekse yoghurt (10 procent vet)

- 125 ijskoud water of melk

- 1 rijpe mango (optioneel)

- 10-12 el suiker

- enkele saffraandraadjes

- 5 tot 10 ijsblokjes

- 2 el pistachenoten of amandelen (fijngehakt)