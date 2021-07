Column Babette: reizen is te gek, vooral als je niet de hele tijd op je scherm zit

„Shit, ze komt hierheen”, fluistert het meisje tegen haar vriend. Snel kijkt het stel de andere kant op. Tevergeefs.

De opgewekte medewerkster van Transavia heeft er zin in, zo vlak voordat de HV5675 naar Ibiza vertrekt. „Jullie lijken me echt toe aan een vakantie samen. Waarbij je volledige aandacht voor elkaar hebt en je telefoon dus uit kan.”

De millennials kijken haar aan alsof ze gek is. Wanneer de medewerkster door heeft dat het zinloos is hen over te halen, richt ze zich tot mij, een stoeltje verder. Of ik wil meedoen aan de actie van Transavia waarbij reizigers worden uitgedaagd zoveel mogelijk offline te zijn tijdens de vakantie. Zodat we weer bewust worden van het bovenmatige beeldschermgebruik en bovendien meer tijd met elkaar doorbrengen.

Want, zo legt ze geduldig uit, reizen is te gek, maar vooral als je niet de hele tijd op je scherm zit.

Om daarbij te helpen, deelt Transavia telefoonboxen uit. Ik zeg haar dat ik niet meedoe. Simpelweg omdat het niet kan, omdat ik moet blijven werken. Maar dat ik niets liever zou willen, het lijkt me heerlijk.

Volgende week ga ik wel met vakantie en gooi mijn iPhone dan met alle liefde in het nachtkastje.

"We zitten maand per jaar op telefoon"

Heb oprecht zin weer eens een boek te lezen in plaats van de hele dag allerlei Facebook- en Twitterberichten.

Maar dat ik er zo over denk, blijkt niet vanzelfsprekend. Daar aan de gate is niemand geïnteresseerd in een time-out. En dat terwijl het toch echt tijd is voor een omslag, zeker in coronatijd is de telefoon vergroeid met onze hand. Meer dan de helft van de gebruikers noemt ’m onmisbaar.

Vinden we het dan niet zonde dat we meer dan een maand (!) per jaar op onze telefoon zitten? En daardoor minder focussen, minder ontspannen én slechter slapen? Wat mij betreft is het in ieder geval tijd voor een ’cold turkey’.

Nu maar hopen dat mijn reisgenoot er net zo over denkt en we samen uit gaan.

