Hierdoor snaaien we de hele dag maar door

Een chocolaatje hier, een koekje daar en nooit gewoon trek in iets gezonds als een appel, zo lijkt wel. Non-stop ongezond snaaien is één van de valkuilen van het thuiswerken. Diëtist Eline Meijer verklaart het fenomeen. En, thank God!, vertelt ook gelijk hoe het te tackelen.

“Bij eetbuien gaat het vaak om een emotie. Denk bijvoorbeeld aan verveling, eenzaamheid of jezelf willen belonen. Maar ook vermoeidheid en stress spelen hierin een belangrijke rol. Wanneer je vermoeid en/of gestrest bent, maak je sneller een ongezonde keuze. Dus kies je eerder voor vetrijke voeding in plaats van die appel.”

Rust en regelmaat

Ook je nieuwe werkomgeving speelt een rol in je snaaigedrag, zo weet ze. “Je zult merken dat je veel minder ritme hebt nu je vanuit huis werkt. Je lichaam heeft veel baat bij rust en regelmaat. Zodra je hier wat aan verandert, is je lichaam eigenlijk een beetje van z’n stuk. Je kunt het je misschien ook nog wel herinneren van vroeger toen je op school zat. Wanneer je dan eindelijk vakantie had, was het leuk en fijn, maar het was ook weer goed om naar school te gaan. Omdat je dan weer ritme in je eet-, leef- en beweegpatroon kreeg. In deze nieuwe werkomgeving heb je doorgaans voldoende eten in huis. Onbewust weet je dit. Dus kun je elke keer wanneer je je even verveelt of een to-do hebt afgevinkt naar de keuken lopen en de kast opentrekken. Op je werk heb je dit waarschijnlijk veel minder. Je neemt misschien hooguit wat tussendoortjes en je lunch mee. Thuis ligt alles voor het grijpen.”

Stop het snaaien

Goed, we weten nu waaróm we maar blijven snaaien. Minstens zo belangrijk: hoe zorgen we dat we dit niet meer gaan doen? Het gouden advies van Meijer: doorbreek het patroon.

“Het houden van pauze, ontspanningsoefeningen doen en voldoende slaap zijn zó belangrijk. Maak hierin een planning: wat moet er allemaal gedaan worden en wat heb je hiervoor nodig? Dit doe je voor zowel je beweging als voor je voeding. Wat en wanneer ga je eten? Wanneer schep je buiten een luchtje? Wanneer je dit duidelijk op papier hebt staan, kun je het afvinken. Dit geeft vaak rust in je hoofd. Daarnaast hoef je maar op één moment dit soort dingen te bedenken, waardoor je de rest van de dag of de week hier niet meer over na hoeft te denken. Dit betekent dus ook dat je elke dag rond hetzelfde tijdstip je wekker moet zetten. Leef zoveel mogelijk het werkleven na.”

Enfin, zorg er dus voor dat thuiswerken niet vooral hard werken tegen de kilo’s wordt. Pauze nemen en voldoende slaap zijn essentieel. Het is goed om te realiseren dat door thuiswerken je conditie en gezondheid sneller op een lager pitje komen te staan. Maar ze blijven net zo belangrijk als voorheen. Denk bewuster na over je snack keuze, luister naar je lichaam. Die zakken met snoep heb je niet nodig, groente en fruit wel.