Belangstelling voor miniatuurkunst groeit: ’Een verslavende bezigheid’

Premium Cultuur

Onvergetelijke puber van Titiaan

Een van de mooiste portretten op de tentoonstelling Vergeet mij niet in het Rijksmuseum is van de hand van Titiaan. De Italiaanse meester schilderde in 1541-1542 de amper dertienjarige Ranuccio Farnese, kleinzoon van paus Paulus III. Overduidelijk nog een joch, maar voorbestemd voor een kerkelijke c...