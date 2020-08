Koken uit: ’Tomaat’, feestelijke gerechtjes om te delen (+recept)

Tomaat is een boek waarvan je meteen zin krijgt om aan de slag te gaan. De recepten zijn vrij eenvoudig en je hebt bijna altijd binnen het uur eten op tafel staan.

Wij gingen voor de beproefde combinatie tomaat, courgette en feta, in dit boek opgevoerd als flanbereiding. Een quiche zonder voorgebakken bodem, zeg maar. Wij waren best tevreden met het resultaat, zij het met de volgende opmerkingen.

Bij de ingrediënten misten wij kruiding, op de feta na, voor enige zoutigheid. Een flinke snuif oregano en een forse draai aan de pepermolen bleken geen overbodige luxe.

De auteur geeft nergens aan hoe groot de taartvorm moet zijn. De onze had een diameter van 26 cm en daarvoor leken 6 courgettes te ruim berekend. Bleek te kloppen, want met 4 middelgrote exemplaren kwamen wij ruimschoots toe. Maar wat ons het meest de wenkbrauwen deed fronsen, was de bereiding. Nadat ons al was gevraagd het groentemengsel in de bakvorm te kieperen, werd nog eens bevolen om de gefruite groenten, dit keer met de feta, aan de flanmix toe te voegen. Dat het flanmengsel nog in de vorm moet worden gegoten, stond ook niet vermeld.

Hoe wij dit dilemma oplosten? Bodem bedekken met plakjes courgette, groenten en feta erover verspreiden, flanmix gieten, toedekken met overhangende courgetteplakjes – ook geen sprake meer van – en klaar! Wie vaker aan het fornuis staat, weet raad. Maar wie er zonder ervaring aan begint, zou voor minder een hulplijn bellen.

Tomatenflan met courgette

Ingrediënten: (6 pers.): 6 courgettes, 2 blikken gepelde of 3 verse tomaten, 2 teentjes gehakte knoflook, 1 el olijfolie, 4 eieren, 200 ml melk, 100 ml slagroom, 50 g maizena, 110 g fetablokjes.

Bereiding Verwarm de oven voor tot 180 °C. Schaaf de helft van de courgettes in de lengte in plakjes en leg ze op een ovenrooster. Rooster 10 min. en keer halverwege. Verhoog temperatuur van de oven naar 200 °C. Snijd de rest van de courgettes en tomaten in blokjes. Fruit met knoflook 10 à 15 min. in de olie. Doe mengsel in een hoge taartvorm. Leg de plakken courgette er in de vorm van een bloem in, laat ze beetje over de rand hangen. Klop de eieren los met de melk, slagroom en maizena. Voeg gefruite groenten en feta toe. Bak 40 min.