Mariëlle (58) houdt uitgaven bij in een overzicht: ’Ik heb gezien wat er financieel mis kan gaan’

Naam: Mariëlle Smeets-Vermariën (58)

Beroep: scheidingsbemiddelaar

Netto inkomen: €4000 - €5000

Vaste lasten: €1500

Sparen: wat er overblijft

Woonsituatie: koopwoning

Toen & nu

„Ik wilde altijd forensisch patholoog worden, maar niet studeren. Overdag werkte ik als assistent van de directiesecretaresse bij de Nederlandse Kredietbank en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en in de avond deed ik een opleiding tot managementassistent. Daarna begon ik met mijn man een horecazaak in het toeristenstadje Valkenburg aan de Geul. Het bedrijf was een succes, maar als horecaondernemer ben je altijd aan het werk. We wilden meer tijd voor ons gezin en hebben de zaak verkocht. Daarnaast was en ben ik actief in de lokale politiek. Ik kwam erachter dat mensen helpen me voldoening geeft. Toen een vriend zei: ’Ik werk als financieel echtscheidingsspecialist en we zijn voor Zuid-Limburg op zoek naar goede mediators, echt iets voor jou’, heb ik me als franchisenemer aangesloten en liet ik me omscholen tot mediator.”

Budget

„Van wat ik per maand verdien, gaat €2000 naar onze eigen rekening. De rest blijft in mijn onderneming; kosten voor kantoor, accountant, marketing, dat soort dingen. Van die €2000 betalen we de vaste lasten. Gelukkig hebben we een kleine hypotheek. Voor de rest zijn het energie, zorgkosten, verzekeringen. En uitjes met de kleinkinderen. Kerst vinden we gezellig en we geven dan ook aardig wat aan cadeaus uit.”

Overzicht

„Sinds ik scheidingsbemiddelaar ben, maak ik een budgetplanning. Ik zie nu hoe belangrijk het is om inzicht in al je financiële mogelijkheden te hebben. Zo’n planning maakt het leven zoveel makkelijker en overzichtelijker. Van tijd tot tijd stel ik ’m bij, nu bijvoorbeeld met de energiekosten. Ik heb inmiddels gezien wat er financieel mis kan gaan.”

Woonsituatie

„In onze horecatijd hadden we een groot vrijstaand huis. Dat hebben we met winst verkocht. We kochten er een nieuwbouwwoning voor terug, een penthouse. Dat bleek toch niet ons ding. Nu wonen we in een kleinere vrijstaande woning. Beneden onze slaapkamer en de badkamer, het was een seniorenwoning die we hebben aangepast. De bovenverdieping is voor als de kinderen en kleinkinderen komen.”

Duurste aankoop

„De kleding voor de bruiloft van mijn jongste zoon. Met mijn schoondochter, haar moeder en beide oma’s hebben we ons laten kleden, heel bijzonder. Ik had een heel mooi zachtroze jurkje met een lange jas eroverheen. En een klein hoedje. Het was een schitterende bruiloft.”

Financiële misser

„Van een yogamat tot fitnessapparatuur vanwege heel veel goede voornemens... Sportmateriaal dat ik aanschaf, belandt altijd in de kast. Ik koop dat niet meer. Wel probeer ik regelmatig lekker te wandelen. Mijn man fietst veel, dat deed ik vroeger ook. We zijn altijd sportief geweest, maar fitness? Nee, dat vind ik niks.”

Toekomst

„Heel cliché, maar ik wil gezond blijven en mijn kinderen en kleinkinderen zien ontwikkelen. Daar geniet ik het meest van. Mijn werk hoop ik nog lang te kunnen doen, het geeft voldoening om mensen in hun kracht te kunnen zetten door hen te begeleiden. Ik heb mijn draai gevonden, ik ben enorm dankbaar dat ik eindelijk doe wat ik echt wil doen.”

