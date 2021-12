Winterweer bezorgt automobilisten zweethanden: zo ga je zo veilig mogelijk de weg op

Uit een recent onderzoek onder 1.029 Nederlanders van 18 jaar en ouder in het bezit van een auto en een rijbewijs, blijkt dat 41% het spannend vindt om te rijden met sneeuw, harde regen of storm. 36% is zelfs bang om onder die weersomstandigheden de weg op te gaan en een kwart besluit zelfs de auto helemaal te laten staan.

Voorbereid

Volgens Allianz Direct, die het onderzoek heeft uitgevoerd, blijkt dat bijna 8 op de 10 (gelukkig) goed voorbereid in de auto stapt bij winterweer. 40% laat elk jaar een wintercheck doen en 38% zorgt voor winterbanden. Daarvan gebruikt 93% ze ook daadwerkelijk.

Opvallend is overigens wel dat driekwart van de respondenten geen winterbanden heeft omdat ze die niet nodig vinden.

Andere maatregelen die automobilisten treffen zijn onder andere het gebruik van een isolatiedekentje op de vooruit (48%) en de motor warm laten draaien (36%).

Tips

Er zijn nog een aantal dingen die je kunt doen om je auto klaar te maken voor winters weer. Behalve winterbanden is ook de juiste bandenspanning essentieel. Ook is het belangrijk om te zorgen voor voldoende zicht: reinig voor vertrek je voorruit, maar controleer ook of de ruitenwissers niet versleten zijn. Vergeet ook niet om de vloeistoffen (zoals de koelstofvloeistof en ruitensproeiervloeistof) op peil te houden.

Rijstijl

Het lijkt misschien een open deur, maar een veilige rit heeft ook alles te maken met een veilige rijstijl. Zorg daarom allereerst voor voldoende afstand van je voorganger; minstens vier seconden, daar waar je normaal twee seconden afstand houdt.

Rijd ook iets langzamer dan normaal, laat je niet afleiden door je telefoon en gebruik liever geen cruise control.