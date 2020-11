Kookboek getest: kokkerellen als überbourgondiërs (+ recept)

Tja, een lichte keuken is niet bepaald waar de Elzassers om bekendstaan. Uberbourgondiërs zijn het die een kalfsniertje nog eens met een kalfslapje omwikkelen. Ze doen ook niet één, maar drie soorten vlees in hun stoofpot.

Dit is een lekker traditioneel kook-, kijk- en leesboek dat de klassieke Elzasser keuken bijbrengt.

Jean- Paul Frétillet vertelt enthousiast over gastronomische hoogdagen als de aspergetijd of de Elzasser kerst en vergroot onze warenkennis over typische ingrediënten als zuurkool, knakworst en Flammkuchen.

De man die met al dat lekkers aan de slag gaat, is chef Gérard Goetz. Hij is niet het klaar-in-30-minutentype, wat wil zeggen dat veel recepten aardig wat tijd vragen. Zo diende voor onze kässknepfle de kwark een nachtje uit te lekken.

Vervolgens was er lichte aarzeling over hoe het kwarkmengsel met behulp van een eetlepel dient te worden getransformeerd tot quenelles. Een schoonheidsprijs zullen we er niet mee verdienen, maar laten we zeggen dat het resultaat aanvaardbaar was. Dat geldt ook voor de smaak.

De sjalot, peterselie en vrij brave kruiding konden niet verhinderen dat er uiteindelijk redelijk fletse, licht naar bloem smakende knoedels op het bord kwamen die door de rijkelijk met boter en look gepimpte cantharellen over de streep dienden te worden getrokken.

Volgende keer toch maar de zuurkool met ham, spek, varkensschouder, braadworst en knaks?

Kässknepfle

Nodig (6 pers.) 900 g kwark

(40 % vet), 5 eieren, 400 g bloem, 50 g sjalotten, 50 g bladpeterselie, boter, zout, versgemalen peper, versgeraspte nootmuskaat

Cantharellen: 250 g verse cantharellen, 1 teentje knoflook, 1 gesnipperde sjalot, 30 g bladpeterselie, boter

Bereiding Laat kwark een nacht uitlekken en schep in een kom. Roer eieren erdoor en daarna de bloem, sjalot en fijngehakte peterselie. Breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Vorm met behulp van een eetlepel quenelles van het kwarkmengsel en laat voorzichtig in licht gezouten, zacht kokend water glijden. Pocheer 5 minuten. Koel af in ijswater en laat uitlekken. Bak quennelles in wat boter goudbruin.

Cantharellen: Verhit ’n klontje boter in koekenpan en bak de knoflook en sjalot glazig. Bak de cantharellen 3-4 minuten mee. Strooi de peterselie erbij. Voor het opdienen kun je de kässknepfle kort met de cantharellen meebakken, dat is nog lekkerder.