Pottenkijkers tijdens het parkeren? Stress!

Onder de Nederlanders tot 35 jaar ligt dit percentage nóg hoger: 57% van de Nederlandse automobilisten heeft aangegeven zenuwachtig te worden van toeschouwers. Dat blijkt uit een onderzoek van parkeerapp Parkmobile onder 1061 respondenten.

Aan het zelfvertrouwen van de Nederlandse automobilisten ligt het overigens niet: het leeuwendeel vindt dat hij of zij goed is in achteruit inparkeren (67%) en fileparkeren (59%). En bijna drie op de vier geeft aan autorijden leuk te vinden (72%).

Opvallend: bijna de helft van de Nederlanders (44%) vindt het sinds het uitbreken van de coronacrisis makkelijker om te parkeren.

Na corona

Bijna de helft van de automobilisten (47%) verwacht na de pandemie vaker met de auto op vakantie of een weekendje weg te gaan. Het verhoogde besef van hygiëne zal een blijvertje zijn: ruim een derde (35%) vermijdt waar mogelijk het aanraken van publieke machines, zoals parkeermeters.