In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Ik zat in een vreselijke sleur met mijn vrouw en ik dumpte haar. Niet netjes. Maar ik kreeg de deksel op mijn neus: zij wil niets meer van mij weten terwijl ik weer verliefd op haar ben.”