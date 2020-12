Recept van de dag: kruidnootgehaktballen

En in dit geval, zolang er nog peper(kruid)noten zijn. Want je hebt op zo’n avond ook wat hartigs nodig. Deze balletjes kan je heel klein maken, dan zijn ze voor de borrelprikker, of je maakt ze iets groter en serveert ze bijvoorbeeld bij de zuurkool.

Rol de kruidnoten met een deegroller of fles helemaal fijn. Kneed in een kom het gehakt met de Spaanse (haha, natuurlijk) peper, rozijnen, fijngemaakte kruidnoot en melk door elkaar. Breng op smaak met nog wat zout.

Rol er balletjes van. Verhit de olie met knoflook in een braadpan, haal de knoflook er uit als die bruin wordt en bak er de gehaktballen prachtig bruin in. Klein scheutje vocht erbij en met de deksel op de pan lekker laten garen. Serveer als snack of bij zuurkool of boerenkool.

Nodig voor 4 personen:

• 50 gr kruidnootjes

• 400 gr rundergehakt

• 1 Spaanse peper, zonder zaad, gesnipperd

• 50 gr rozijnen

• 2 eetl melk

• 2 tenen knoflook

•zout en olie