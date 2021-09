Roken kan voor erectieproblemen zorgen, maar hoe zit dat precies?

Volgens uroloog Kiewiet de Jonge kan roken zorgen voor erectieproblemen, oftewel erectiele dysfunctie. Dit betekent dat er geen of slechts een onvolledige erectie kan worden gekregen.

Hoe dat zit? „Een erectie komt tot stand doordat een grote hoeveelheid bloed naar de zwellichamen van de penis stroomt. Die bloedvaatjes zijn vrij nauw. Omdat roken slecht is voor bloedvaten, kunnen nauwe vaatjes nog nauwer worden en stroomt er niet genoeg bloed meer naar de penis voor goede erectie”, zo legt de uroloog van Andros Clinics uit.

Blaaskanker

Ook ontstaan er urologische kankers door roken, vooral blaaskanker. Bij de helft van de patiënten is de blaaskanker door roken veroorzaakt. De kankerverwekkende stoffen komen in de urine terecht. De urine wordt opgeslagen in de blaas en maar eens in de paar uur uitgeplast. Deze giftige stoffen hebben dus alle gelegenheid om op de blaaswand in te werken.

Ook verhoogt roken het risico op kanker aan de urinewegen, nieren of penis. Of door de ongezonde gewoonte ook prostaatkanker ontstaat, is onbekend.

